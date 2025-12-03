Legendarni Igor Vori: 'Iznenadio sam se kad sam vidio Sigurdssonov popis'

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, Dagur Sigurdsson, objavio je širi popis od 35 igrača za nadolazeće Europsko prvenstvo u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, koje počinje 15. siječnja 2026. godine. Najviše igrača na popisu dolazi iz Sesveta (5), a slijede Nexe (4) i Zagreb (3). Na popisu su i ozlijeđeni igrači čiji nastup na Euru još uvijek nije siguran. Više o tome čitajte - OVDJE.

'Prezentirali smo hrvatski i sesvetski rukomet kroz Europu na najbolji mogući način'

Čuli smo se jutros s Igorom Vorijem, trenerom MRK Sesevete, koji je prvo za portal Net.hr podijelio dojmove i Sigurdssonovog popisa i utakmice, te otkrio tajnu uspješnosti MRK Sesvete, koji s malim budžetom radi ozbiljne stvari...

"Bit ću vam iskren. Iznenadio sam se kad sam vidio Sigurdssonov prošireni popis za EP od 35 igrača i na njemu pet naših igrača iz MRK Sesvete, nisam to očekivao, ali moram kazati i kako sam neke igrače Sesveta i očekivao na popisu. Mislim da smo prezentirali hrvatski i sesvetski rukomet kroz Europu na najbolji mogući način i dokazali da se sa našim domaćim mladim igračima može puno toga. Ponosan sam na dečke koji su na popisu, ali i na sve ostale koji marljivo rade u klubu. Puno je tu odricanja, od predsjednika Ćosa do direktora Živkovića koji nam omogućavaju da sve imamo i da sve funkcionira, uvjere za rad što je najbitnije, a da igrači misle samo na trening i utakmice. Moram sad reći neke stvari. Dakle, trud, rad svih nas u MRK Sesvete došao je na naplatu. Postoji žal za sinoćnjom utakmicom kod švedskog Kristianstada (poraz 27-28 op.a). Imali smo šansu, nažalost nismo uspjeli. No moram reći neke stvari. Prvenstvo, ovo je dokaz da ti krvavi rad i vjera u naše mlade igrače mogu donijeti puno toga lijepog i da trebamo vjerovati u mlade igrače. Želim im puno sreće, ali moramo biti svjesni da je to širi spisak, da će tu biti dosta promjena, s obzirom da je završni popis od 20 igrača. Lijepo je, predivno, da smo mi kao klub ponosni na igrače koji su na popisu i to može biti dodatni motiv nama u klubu i ostalim igračima, da se vidi da se može", priča Igor Vori.

'Imamo timski duh i zajedništvo'

"Smatram da Zlatko Raužan, zbog igara iz prošle sezone, zbog igre u ovoj sezoni u prvenstvu i Europi, isto zaslužuje širi popis, pa čak i poziv na završne pripreme, ali Hrvatska ima izbornika i ne bi htio sad ja govoriti što da izbornik radi. Sigurdsson odlučuje, on je taj koji najbolje zna što mu treba i što želi. Nitko od nas u Sesvetama nije očekivao pet igrača na Sigurdssonovom proširenom popisu. Znate što mi je posebno drago? Da su njihovi suigrači sretni i ponosni. To je lijepo, znači da imamo timski duh i zajedništvo i timski duh je doveo do toga da svaku utakmicu izbaci jednog pojedinca, na kraju taj jedan pojedinac briljira. Stvorio se mozaik da dođe naših pet igrača na prošireni popis izbornika Sigurdssona za EP", dodaje proslavljeni bivši hrvatski rukometaš.

Rukometaši Sesveta nisu uspjeli izboriti prolazak u drugu fazu natjecanja po skupinama Europske lige. U 6. kolu skupine F izgubili su na gostovanju kod švedskog Kristianstada, a Ivan Dumenčić sa sedam i spomenuti Zlatko Raužan s pet pogodaka predvodili su Sesvete, dok su Eliott Stenmalm sa sedam i Axel Mansson sa šest pogodaka bili najbolji kod Kristianstada.

'Treba vjerovati mladima'

"Što se tiče utakmice, ponos i tuga, to sam jučer rekao igračima. Imali smo šansu, priliku, napraviti podvig. Već sad smo napravili čuda, pišemo klupsku povijest, ali nažalost cijena svega toga je mladost i iskustvo igranja Europe, gdje ti u datom trenutku radiš neke stvari koje se ne bi trebale raditi. Kad gledamo generalno čitavu sliku Europske lige, prije starta EL nitko nam nije davao ni grama šanse. Dečkima sam rekao - 'Bili ste u igri do zadnje minute za prolaz u drugi krug i to neka vam bude motiv za rad i za dalje, da vidite da možete sa svima. I možemo sa svima, to je realnost, ali jedino uz krvavi rad. Sesvete su jako mlada momčad, pa nama su u jučerašnjoj utakmici u drugom poluvremenu utakmicu iznijeli dva vanjska 2006., golman 2004. dva pivota koja su 2002. Pogledajte vi tu momčad, tako mladu, koja se nosi i koja se nosila cijelu EL s renomiranim suparnicima. Može se, ali to je produkt velikog rada i sinergije rada igrača, ljudi u klubu koji stvarno žive za MRK Sesvete, koji svoje slobodno vrijeme daju klubu. MRK Sesvete sz jedna lijepa priča. Voljeli bi više, ali svjesni smo mogućnosti, gdje smo i što smo. Treba vjerovati mladima, iako je to ponekad teško i bolno. Jer, taman kad misliš da si nešto napravio, on te vrati opet na početak. Možemo biti iz dana u dan sve bolji. Mladi igrači moraju ulagati svakog dana u sebe, a onda i mi s njima raditi. Bit će padova, svi griješe, nisu kompjutori da su bezgrešni i tome ih ja učim. Samo, greške trebamo svesti na minimum. Svaki od igrača neka svede svoje grešje na minimum i mi smo u velikom plusu. Ne treba se zadovoljavati ovim, nego pokušati biti svakim danom sve bolji", zaključio je Igor Vori.

