Igor Vori nakon povijesnog poteza svoga kluba: 'Da mi je netko ovo rekao prije par godina...'

MRK Sesvete od sada su MRK Sesvete Triglav osiguranje. U klub je došao novi generalni sponozor koji je očito prepoznao dobru sportsku priču koja se gradi u istočnom zagrebačkom predgrađu.

"Ovo je ogroman vjetara u leđa visokim ambicijama ovoga kluba", rekao je u razgovoru za Net.hr. Igor Vori, glavni menadžer kluba i trener prve momčadi do kraja ove sezone.

"Da mi je to netko rekao prije prije par godina, da ćemo imati generalnog sponzora, ne bih mu vjerovao. Rekao bih da je to nemoguća misija za nas, ali očito je sve moguće kad si predan poslu, kad stvaraš neku priču koja nije od jučer. Onda su priču uključi jedan takav sponzor velikog imena i to je veliki korak naprijed za nas. Nama je drago da smo našli takve partnere kao što je Triglav osiguranje i sigurno da će to biti jedna dobra lekcija za budućnost i za sve ono što mi gledamo i kako gledamo, te za viziju kluba", kazao je optimistično Vori.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Vizija je jasna, razvijati mlade igrače za prvu momčad i pomagati djeci i mladim rukometašima. Kakvi su ciljevi u sadašnjosti?

"Ovo nam je druga sezona druga sezona Europske lige, a prije toga smo igrali Europkup. Ovo nam je druga sezona Europske lige i cilj je ono što ja stalno govorim, a to je treće mjesto u Hrvatskoj i to je ono što mi što mi gledamo i što nam je prioritet. Europa kad dođe nam je velika nagrada. Sva svjetla reflektora su uperena u nas i mi kao klub i igrači imamo priliku da se prezentiramo na najbolji mogući način.

'Odrastanje zna boljeti'

Ipak, ja i moja momčad nikada ne sudjelujemo samo zbog sudjelovanja. Tu smo da prezentiramo hrvatski rukomet, klub kao klub i da, ako je moguće, što više bodova skupljamo. Kako za naš konto, tako i za hrvatski koeficijent. Igramo s ekipama koje imaju milijunske budžete s kojima mi teško možemo u istu rečenicu. Ali ne igraju uvijek budžeti. Mi se imamo pravo nadati. U našoj dvorani, svakom će biti teško i tako se i pokazuje.

S naše strane, odrastanje je teško i nekada zna boljeti. To je tako jer smo mi mlada momčad, ali nekada treba presjeći i napraviti iskorak, nadam se da je to ova godina", priča nam u zanosu legendarni pivot hrvatske reprezentacije.

Sesvete se vole pohvaliti da su jedini klub Europske lige koji ima sve domaće igrače. Uspjeh je imati takav bazen iz kojega se konstantno crpe igrači za prvu momčad, ali može li i strano ljudstvo pomoći?

"Ja nisam protiv stranih igrača i nikad to ne bih rekao. Ja sam stranac bio petnaest godina. Ali mi ne želimo dovesti stranca koji nas neće poboljšati, a za kvalitetnog stranca treba novca kojeg mi trenutno nemamo. I kad smo ulazili projekt stvaranja kluba, kao što je danas naš nekakav primaran cilj je bio na mladim igračima i toga se držimo još uvijek. Hoćemo li mi doći danas sutra u mogućnost da mi dovodimo strane igrače? Ja to ne znam, ali ne idemo u tom pravcu jer mislim da igrači vide Sesvete kao prijelaz k Zagrebu ili Nexeu i to je normalno i svatko traži sebi bolji put.

Foto: Jurica Galoic/pixsell

Nema smisla da dovedemo stranca samo da kažemo da smo ga doveli. Znamo što se očekuje od stranaca, govorim iz svog iskustva jer sam 15 godina bio stranac. Na kraju krajeva, mi to ne možemo sebi priuštiti. I onda uopće ne razmišljamo u tom smjeru, ali si zato možemo priuštiti da stvaramo igrače iz našeg bazena, što je jako teško. Stvaraš mlade, a tražiš rezultat. Jedno s drugim ne ide. Ali opet, s druge strane, mislim da je to dobro za mladog igrača, da će ojačati karakter, da mora što prije sazreti, jer to je tako. Jednostavno moraš preuzeti odgovornost. Moraš se prebaciti da više nisi junior i nisi više mlad. Ti si taj koji koji nešto odlučuje.

Puno sponzora i prijatelja kluba je došlo zbog te dobre priče s mladima. I kažem, možda nekad u budućnosti možemo dovoditi igrače, kvalitetnije, ali za sada nije tako", potanko je objasnio Igor Vori.

