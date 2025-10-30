Evo što Švicarci pišu uoči okršaja s hrvatskim rukometašima

Hrvatska muška rukometna reprezentacija odigrat će krajem listopada i početkom studenog dvije prijateljske utakmice protiv Švicarske, a ti dvoboji izazvali su značajnu pažnju u medijima zemlje domaćina. Utakmice koje se igraju 30. listopada u Bernu i 1. studenog u Kriensu vide se kao ključni test za švicarsku vrstu uoči nadolazećih natjecanja, ali i kao prava rukometna svečanost.

Prijenos obje utakmice Hrvatska - Švicarska UŽIVO možete gledati u četvrtak od 19:15 te u subotu od 18 sati na RTL-2 i platformi VOYO.

Hrvatska kao "Vize-Weltmeister" – mjera vrijednosti

Ono što odmah upada u oči u švicarskom medijskom praćenju ovih susreta jest dosljedno i s velikim poštovanjem oslovljavanje Hrvatske titulom "Vize-Weltmeister" (viceprvak svijeta). Time se jasno naglašava snaga i status momčadi koju vodi izbornik Dagur Sigurdsson, a koja je na Svjetskom prvenstvu 2025. stigla do finala. Dolazak jedne od najvećih svjetskih rukometnih sila opisuje se kao izniman događaj za švicarski rukomet koji je u uzletu.

Izbornik Švicarske i legenda tog sporta, Andy Schmid, ne skriva oduševljenje. "To što Hrvatska dolazi u Švicarsku je nešto posebno", izjavio je Schmid za portal Bluewin.ch, dodavši kako se raduje "dvjema sjajnim utakmicama". Mediji prenose njegovu izjavu da su ovi susreti prava "poslastica" u sklopu priprema za Europsko prvenstvo 2026. godine, ističući kako će izazov protiv tako snažnog suparnika pomoći njegovim igračima da uče donositi ispravne odluke pod pritiskom.

Schmidova momčad u usponu, ali oslabljena ozljedama

Unatoč entuzijazmu, Švicarska u ove dvoboje ulazi s ozbiljnim problemima. Zbog ozljeda će nedostajati nekoliko ključnih igrača, uključujući Manuela Zehndera iz Magdeburga, jednog od najboljih strijelaca Bundeslige, njegovog klupskog suigrača Lennyja Rubina te Samuela Röthlisbergera iz Stuttgarta.

Ova situacija, kako navode mediji, prisilila je izbornika Schmida da pozove pomlađeni sastav s čak tri debitanta. Tiago Cuencas, Niclas Mierzwa i David Hrachovec dobit će priliku osjetiti atmosferu seniorske reprezentacije protiv vrhunskog protivnika. Ipak, švicarski rukomet je u usponu, a nakon što su za Svjetsko prvenstvo 2025. dobili pozivnicu Međunarodne rukometne federacije (IHF), svaki jak protivnik im je prilika za dokazivanje. Momčad će predvoditi iskusni vratar Nikola Portner, također iz Magdeburga, te krilo Samuel Zehnder, jedan od istaknutijih igrača u njemačkoj ligi.

Više od prijateljskih utakmica

Za Hrvatsku, u čijim je redovima za ovu akciju i igrač PSG-a Mateo Maras, ove utakmice predstavljaju nastavak uigravanja pod vodstvom Sigurdssona. S druge strane, za Švicarce je ovo prilika da vide gdje se nalaze u odnosu na sam svjetski vrh. Utakmica u Kriensu bit će posebna jer će se igrati u novoj dvorani Pilatus, svečano otvorenoj tek prošlog tjedna, što dodatno doprinosi svečanom ozračju.

U konačnici, švicarski mediji ove susrete ne vide samo kao sportske događaje, već kao potvrdu rasta popularnosti rukometa u zemlji. Suočavanje s Hrvatskom, momčadi koju iznimno cijene, za njih je istovremeno i čast i najteži mogući test, idealan za brušenje forme i stjecanje neprocjenjivog iskustva na putu prema europskoj smotri.

