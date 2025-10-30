Rukometaši kreću u pripreme za Europsko prvenstvo: Evo gdje gledati utakmicu sa Švicarskom

Hrvatska rukometna reprezentacija u četvrtak otvara novi ciklus prijateljskih susreta protiv Švicarske. Prva utakmica igra se u Bernu (19:15), dok je uzvrat u Luzernu na rasporedu u subotu u 18 sati. Te utakmice označavaju i početak priprema za Europsko prvenstvo koje se u siječnju 2026. održava u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

“Lijep je osjećaj, reprezentacija igra u gostima, a ja zapravo igram doma,” rekao je uz osmijeh Marin Šipić, član Kriens-Luzerna.

“Nedavno smo otvorili novu dvoranu, bila je puna — oko 4.000 navijača. Nadam se da će atmosfera biti slična i ovog vikenda, ali i da ćemo upisati pobjede. Na papiru smo bolji,” dodao je pivot.

Izbornik Dagur Sigurdsson suočava se s brojnim ozljedama koje su prorijedile kadar. Nakon što su ispali Zvonimir Srna, Luka Cindrić, Tin Lučin i David Mandić, naknadno su pozvani Filip Vistorop, Davor Gavrić i Lovro Mihić.

Najviše glavobolje izazivaju pozicije lijevog i srednjeg vanjskog. Uz debitanta Leona Ljevara i Gavrića, moguće rješenje je i Marko Mamić, dok će u sredini više odgovornosti preuzeti kapetan Ivan Martinović, uz podršku novopridošlog Vistoropa.

Izbornik je pohvalio i nove igrače koji su se brzo uklopili u sustav igre i atmosferu reprezentacije.

Švicarska je na posljednjem Svjetskom prvenstvu u siječnju ove godine osvojila 11. mjesto s najmlađim sastavom natjecanja. Bio je to ujedno i njihov najbolji rezultat u posljednjih 30 godina. Na europskoj smotri godinu dana ranije bili su 21. Olimpijske igre nisu vidjeli od 1996. godine i Atlante. Tamo ih je Hrvatska srušila u dramatičnom raspletu 1. kola.

