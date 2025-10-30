Hrvatska igra prvu utakmicu nakon šest mjeseci protiv paklenog suparnika

Prva pripremna utakmica za EP 2026. 0 Švicarska : 0 Hrvatska

Hrvatska rukometna reprezentacija gostuje u Bernu kod Švicarske. Prva je to pripremna utakmica od dvije uoči Europskog rukometnog prvenstva 2026. godine. Posljednji put hrvatski rukometaši zajedno su bili u travnju, kada su u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo uvjerljivo svladali Češku. Prije toga osvojili su i srebro na Svjetskom prvenstvu, pa je atmosfera u momčadi i dalje odlična.

Prva utakmica Hrvatske nakon 6 mjeseci

Prijenos utakmice Hrvatska - Švicarska UŽIVO u četvrtak možete od 19.15 gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr. Dva dana poslije, utakmicu Hrvatske i Švicarske u Luzernu isto, samo od 18.00, UŽIVO možete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO, kao i u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

U tim utakmicama protiv Češke Hrvatska je prvi put igrala bez senatora Duvnjaka, Karačića i Pešića, što je bila velika promjena. Iako su rezultati bili dobri, jasno je da će za prave ispite trebati još rada i prilagodbe, osobito s obzirom na predstojeće Europsko prvenstvo koje će se u siječnju 2026. igrati u švedskom Malmöu. U skupini nas čekaju Švedska, Nizozemska i Gruzija, a samo će dvije najbolje reprezentacije izboriti prolazak dalje.

Problemi s ozljedama

Na prvom popisu izbornika Dagura Sigurdssona bilo je 19 igrača, međutim vikend koji je iza nas donio nam je čak četiri ozljede pa su ovu akciju morali otkazati Zvonimir Srna, Luka Cindrić, Tin Lučin i David Mandić. Već u nedjelju naknadne pozive dobili su Filip Vistorop i Davor Gavrić, a u ponedjeljak se reprezentaciji priključio i brzonogo krilo Lovro Mihić. Tako izbornik Dagur Sigurdsson na raspolaganju ima 18 igrača. Dvije pozicije ostaju mu dosta kritične. Riječ je o mjestu lijevog vanjskog gdje mu kao rješenja ostaju debitant Leon Ljevar, Davor Gavrić, a u krajnjem slučaju i Marko Mamić koji je to igrao veći dio svoje karijere, premda će on u izostanku Zvonimira Srne morati odraditi lavovski dio posla u obrani.

Druga kritična pozicija je srednji vanjski. Tu će dio tereta uz Filipa Vistoropa koji je jedini izvorni srednjak morati preuzeti novi kapetan Ivan Martinović koji je to povremeno igrao i na Svjetskom prvenstvu.

I Švicarci imaju problema, ali su i dalje jaki

Što se tiče Švicarske, niti naši protivnici nisu kompletni. I oni muku muče s izostancima. No, i dalje su vrlo jaki.

Izborniku Andyju Schmidu nedostaju ključni igrači poput Nikole Portnera, koji je suspendiran zbog dopinga, zatim iskusnog Lennyja Rubina, jednog od najboljih strijelaca Bundeslige, te još jednog člana TVB Stuttgarta, Samuela Rothlisbergera, koji ima gotovo 100 nastupa za reprezentaciju. Također, tu su i Manuel Zehnder i Mehdi Ben Romdhane koji neće nastupiti.

Međutim, i bez tih igrača, Švicarska ima solidnu ekipu. Na vratima su talentirani Mathieu Seravalli i Jannis Scheidiger, a Seravalli je u posljednjem susretu protiv Čakovca briljirao s 17 obrana. Sljedeće sezone pridružit će se Kadetten Schaffhausenu, gdje će raditi pod trenerskom palicom Hrvoja Horvata.

Posebnu pažnju treba obratiti na mladog srednjaka Lucu Sigrista, koji je zvijezda u nastajanju i ima ponude iz pola Bundeslige. Tu je i Lukas Laube, kružni napadač iz THW Kiel, koji dijeli minutažu s Veronom Načinovićem. Na lijevom krilu igra Noam Leopold iz HBC Nantesa, koji je ove sezone u Ligi prvaka zabio 24 pogotka u šest utakmica, a specijalnost su mu pogoci iz "mrtvog kuta". Iskusni trojac iz Kadetten Schaffhausena također donosi puno iskustva: Luka Maros, Lucas Meister i Dimitrij Kuttel, svi s bogatim bundesligaškim iskustvom.

U švicarskoj reprezentaciji su i tri debitanta: srednji vanjski Tiago Cuencas, lijevo krilo Niclas Mierzwa i desno krilo David Hrachovec.

