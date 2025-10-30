ISPRIKE SVIMA /

Ovo je razlog zašto nema TV prijenosa utakmice Hrvatske protiv snažnog suparnika

Foto: Igor Kralj/pixsell

Zbog tehničkih problema organizatora u Švicarskoj s kojima RTL nema nikakve veze, prijenos današnje utakmice naše muške rukometne reprezentacije je nažalost otkazan

Silvijo Maksan
30.10.2025.
20:01
Igor Kralj/pixsell
Prva pripremna utakmica hrvatske rukometne reprezentacije i Švicarske u Bernu trebala se u izravnom prijenosu emitirati od 19.15 na RTL-u 2 i platformi VOYO.

Međutim, zbog tehničkih problema organizatora u Švicarskoj s kojima RTL televizija nema nikakve veze, prijenos današnje utakmice naše muške rukometne reprezentacije, aktualnih doprvaka svijeta, nažalost je otkazan. RTL se ispričava svim gledateljima, ali tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na portalu Net.hr. 

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događalo iza zatvorenih vrata hrvatskih rukometaša i zašto je vladao 'zakon šutnje'? 'Neke stvari smo morali skrivati'

