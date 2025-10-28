Slavni Hrvat po prvi put otkriva: 'Bio sam blizu smrti. Osjetio sam jak udar, zamračilo mi se'

Nakon šest mjeseci pauze hrvatska muška rukometna reprezentacija ponovno se okupila uoči dva pripremna sraza protiv Švicarske. Nema bolje osobe za najavu ovog dvomeča od Gorana Perkovca (63), proslavljenog bivšeg hrvatskog rukometaša i izbornika, trenera koji je skoro 30 godina radio u Švicarskoj, u klubovima i reprezentaciji.

Početkom godine pukla mi je aneurizma. Napravio mi se balončić na krvnoj žili i sam udar je bio jak. Od pet stupnjeva jakosti, ja sam imao četvrti. Bio sam blizu smrti, da se više ne vratim. Kad se to dogodilo, bio sam u stanu, sam. Odjednom mi se počelo mračiti. Vidio sam da ću pasti i brzo sjeo dolje. Izgubio sam potom svijest. Brzo sam nazvao kćer kad sam kasnije došao k sebi. Došla je hitna, odvezla me u Vinogradsku, 20 dana sam bio u bolnici i na svu sreću sve je na kraju ispalo dobro. Goran Perkovac za Net.hr.

Goranu Pukla aneurizma

U Švicarskoj pak živi 36 godina. Goran Perkovac za portal Net.hr najavljuje utakmicu, priča o razvoju i napretku švicarskog rukometa, a po prvi put govori i o dramu koju je proživio. Naime, Perkovcu je početkom godine pukla aneurizma...

Situacija nije bila bezlazlena. Nije dosad o tome htio pričati, nismo ga ni mi htjeli ispitivati, ali sad je odlučio upravo za portal Net.hr otkriti detalje i kako se sad osjeća. Uoči dvomeča Hrvatske i Švicarske.

"Dobro sam, hvala na pitanju. Znate, meni je to nasljedno. Meni to u obitelji imaju i mama i tetka, sestra, svi. Doktori su odradili odličan posao u Vinogradskoj bolnici. Sve je sad odlično, na moju veliku radost, radost moje obitelji, a vjerujem i puno čitatelja Net.hr-a i gledatelja RTL televizije. Doktor Vladimir Kalousek je odradio izvanredan posao i ja sam ponovno fit. Radim sve živo, nemam nikakvih ograničenja. Bila je to operacija manjeg tipa. Ušlo mi se kroz preponu do krve žile, zaštopane, stavila se mrežica kako bi krv nesmetano išla kroz žilu. Napravio mi se balončić na krvnoj žili i sam udar je bio jak. Od pet stupnjeva jakosti, ja sam imao četvrti. Bio sam blizu smrti, da se više ne vratim. Kad se to dogodilo, bio sam u stanu, sam. Odjednom mi se počelo mračiti. Vidio sam da ću pasti i brzo sjeo dolje. Izgubio sam potom svijest. Brzo sam nazvao kćer kad sam kasnije došao k sebi. Došla je hitna, odvezla me u Vinogradsku, 20 dana sam bio u bolnici i na svu sreću sve je na kraju ispalo dobro", otvoreno priča Goran Perkovac.

'Hrvatska je favorit protiv Švicarske'

Vratimo se mi na rukometne teme. Posljednji put hrvatski rukometaši zajedno su bili u travnju, kada su u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo uvjerljivo svladali Češku. Prije toga osvojili su i srebro na Svjetskom prvenstvu, pa je atmosfera u momčadi i dalje odlična.

U tim utakmicama protiv Češke Hrvatska je prvi put igrala bez iskusnih Duvnjaka, Karačića i Pešića, što je bila velika promjena. Iako su rezultati bili dobri, jasno je da će za prave ispite trebati još rada i prilagodbe, osobito s obzirom na predstojeće Europsko prvenstvo koje će se u siječnju 2026. igrati u švedskom Malmöu. U skupini nas čekaju Švedska, Nizozemska i Gruzija, a samo će dvije najbolje reprezentacije izboriti prolazak dalje.

Izbornik Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za dva nadolazeća prijateljska ogleda protiv Švicarske, koja će također nastupiti na Euru. Prva utakmica igra se 30. listopada u 19:15 u Bernu, dok je drugi susret zakazan za 1. studenoga u 18:00 u Luzernu, u sklopu otvorenja nove sportske dvorane.

"Naravno da je Hrvatska favorit u tom dvomeču, ali Švicarska je jaka. Švicarski rukomet strašno je napredovao i promijenio se jer je u jednom trenutku jako puno igrača zaigralo u njemačkoj Bundesligi. Profitirali su na tome da igraju u jakim momčadima, da igraju međunarodne utakmice, dosta njih imaju čak i vodeće uloge u svojim momčadima. Imaju skup relativno mladih igrača koji igraju zapažene uloge u dobrim klubovima, koji imaju kvalitetu. Da se razumijemo. Imali su oni i prije kvalitetu, ali sad im je ta kvaliteta malo popravljena kroz to što igraju u jakoj ligi, najjačoj rukometnoj ligi na svijetu. Uz to, uče puno, s tim da su ulaganja malo bolja u Švicarskoj, dvorane su malo bolje. Rukomet u Švicarskoj ide prema naprijed", govori Goran Perkovac, s kojim nas vodi prema ključnom trenutku razvoja švicarskog rukometa, švicarske rukometne ekspanzije.

Ekspanzija švicarskog rukometa

"To je bio upravo taj trenutak kad su rukometaši iz Švicarske zaigrali u jakim ligama. To se dogodilo i Austriji. Kad su im igrači počeli odlaziti u Bundesligu, Austrija je počela strahovito napredovati. Isto se to dogodilo i Švicarskoj. Ali, da se razumijemo, prekretnica razvoja samih igrača, jer da švicarski rukometaši nisu bili kvalitetni ne bi ni otišli put Bundeslige, je bio jedan čovjek -Marc Baumgartner. On je bio rukometni vanzemaljac u to vrijeme. Nastavilo se s Andyjem Schmidom, koji je isto, naravno, svojim izvanrednim igrama u Bundesligi sigurno mnoge u Švicarskoj motivirao da se bave rukometom, da rukometni bazen klinaca bude veći. Sve to je ostavilo traga. Švicarski rukomet doživio je ekspanziju."

Perkovac priča kako će Hrvatska imati teške dvije pripremne utakmice protiv Švicarske.

"Bit će neugodno za Hrvatsku igrati protiv Švicarske, posebno u mojem gradu u Luzernu. Otvara se nova dvorana, sigurno će biti krcato. Atmosfera će biti odlična. Neće biti jednostavno jer oni znaju igrati, ali sigurno da je Hrvatska favorit".

Hrvatska je u 1. kolu na Olimpijskim igrama u Ateni 1996., na kojima je Goran Perkovac zajedno sa svojim suigračima uzeo povijesno zlato, prvo za samostalnu Hrvatsku, muku mučila upravo protiv Švicarske. Švicarska je u jednom trenutku imala i +6, ali Hrvatska je furiozno preokrenula u posljednjih 15 minuta i na kraju pobijedila 23-22.

"Uf, kad se samo sjetim te utakmice. Bilo je vrlo tijesno i zafrknuto. Bit će zafrknuto i Hrvatskoj sad protiv Švicarske, ali vjerujem u pobjedu u obje utakmice. Ipak smo ispred Švicarske", zaključio je Goran Perkovac.

