Rukometaši se vraćaju u akciju: Hrvatska započinje pripreme za Euro uz dvije provjere

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

na okupu /

Prvi put u ovoj sezoni okupila se i muška rukometna reprezentacija. Počinju ciklus priprema za nadolazeće Europsko prvenstvo koje se u siječnju održava u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

Hrvatska će ovog tjedna odigrati dvije prijateljske utakmice s reprezentacijom Švicarske. Na Euru kuglice su Hrvatsku svrstale u Skupinu E, zajedno s Gruzijom, Nizozemskom i domćinom Švedskom.

Na izbornikovom popisu koji je objavljen prije 15-ak dana bilo je 19 igrača i samo je jedno novo ime. Riječ je o 24-godišnjem Riječaninu Leonu Ljevaru

Prijenos obje utakmice Hrvatska - Švicarska UŽIVO možete gledati u četvrtak od 19:15 te u subotu od 18 sati na RTL-2 i platformi VOYO.