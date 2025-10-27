na okupu /

Rukometaši se vraćaju u akciju: Hrvatska započinje pripreme za Euro uz dvije provjere

Prvi put u ovoj sezoni okupila se i muška rukometna reprezentacija. Počinju ciklus priprema za nadolazeće Europsko prvenstvo koje se u siječnju održava u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

Hrvatska će ovog tjedna odigrati dvije prijateljske utakmice s reprezentacijom Švicarske. Na Euru kuglice su Hrvatsku svrstale u Skupinu E, zajedno s Gruzijom, Nizozemskom i domćinom Švedskom. 

Na izbornikovom popisu koji je objavljen prije 15-ak dana bilo je 19 igrača i samo je jedno novo ime. Riječ je o 24-godišnjem Riječaninu Leonu Ljevaru

Prijenos obje utakmice Hrvatska - Švicarska UŽIVO možete gledati u četvrtak od 19:15 te u subotu od 18 sati na RTL-2 i platformi VOYO.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
27.10.2025.
20:35
Sportski.net
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaHrsDagur SigurdssonOkupljanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx