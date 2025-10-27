NUKLEARNE PRIJETNJE /

Trump očitao bukvicu Putinu, a stručnjak upozorava: 'Svi ćemo morati živjeti s tim'

Nakon ruske prijetnje novom nuklearnom raketom, Vladimiru Putinu uzvratio je istom mjerom američki predsjednik. Donald Trump koji je na azijskoj turneji, očitao je Putinu i bukvicu što se bavi raketama dok rat u Ukrajini i dalje traje. 

Na Putinove prijetnje i hvalospjeve o ruskoj nuklearnoj raketi Burevestnik - koja je u testiranju letjela 14 tisuća kilometara - Donald Trump je uzvratio američkom nuklearnom podmornicom, kojoj kaže toliko ne treba.

U Moskvi se već po običaju ograđuju, i tvrde da testiranje rakete ni bi trebalo zategnuti odnose s Washingtonom, ali zato spominju Europljane.

"Nemojte razmišljati o danu nakon što se to oružje upotrijebi, jer tada nas više neće biti. No svi ćemo morati živjeti s utrkom u naoružanju koju trenutačno vidimo", rekao je Jeffrey Lewis, Institut za međunarodne studije u Middlebury.

Više pogledajte u prilogu.

27.10.2025.
20:16
Andrijana Čičak Božić
Donald TrumpVladimir PutinNuklearno Oružje
