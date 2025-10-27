Hrvatica opisala razliku između nas i Slovenaca: 'Fotelja bez odgovornosti je udobna'

Nakon stravičnog ubojstva 48-godišnjeg oca u slovenskom Novom Mestu, 21-godišnjem osumnjičeniku određen je pritvor. Odluka je to suca istrage, a zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Policija je potvrdila kako je osumnjičeni još kao maloljetnik evidentiran zbog imovinskih kaznenih djela i dva nasilna napada, među kojima je i jedan seksualne prirode i to na osobu mlađu od 15 godina. Dvadesetjednogodišnjeg Roma tereti se za nanošenje osobito teške tjelesne ozljede, ne ubojstva, za što je predviđena kazna zatvora do 15 godina.

Na društvenim mrežama od ubijenog oca, Aleša Šutara opraštaju se obitelj i prijatelji. A za sutra je u Novom Mestu zakazana sjednica općinskog vijeća, a slovenska vlada će predstaviti mjere kojima namjeravaju spriječiti ovakve nemile događaje u budućnosti. U isto je vrijeme planiran je i miran prosvjed ogorčenih građana.

Vijest iz Slovenije odjeknula je u Hrvatskoj zbog ostavki dvoje ministara, a to je praksa koja kod nas gotovo da i ne postoji. Pa smo vas u našoj stalnoj rubrici pitali: "Zašto političari u Hrvatskoj rijetko daju ostavke zbog političke odgovornosti?".

"Ne da u RH političari rijetko daju ostavke već ih ne daju uopće", kaže Ljiljana Semenic.

Zlatko Tenšek kratko poručuje: "Zato što im mi to dopuštamo".

Da se ne osjećaju krivima smatra Anđelko Lattin, a Ivanka Vidas nam je pisala: "Fotelja bez odgovornosti je tako udobna".

Tihomir Blažević smatra da razlog leži u tome jer znaju da se nema tko buniti.

"Zato što u Hrvatskoj ne postoji termin politička odgovornost. A većina političara u Hrvatskoj ima đon umjesto obraza", kaže Alen Vladimir.

Zvjezdana Žuglić zaključuje: "Zato jer su se grčevito zalijepili za fotelje. Vlast je slast, a kad te još u tome podupre i sam vrh vlasti, ne može ti nitko ništa".

Milan Pavković se nadovezao da je grijeha previše, koliko bi tek bilo ostavki.

