Martinović prvi put kao kapetan: 'Ovo nam je jako dobra priprema za EP, njihov trener je strašan'

Prvi put u ovoj sezoni okupila se i muška rukometna reprezentacija. Počinju ciklus priprema za nadolazeće Europsko prvenstvo koje se u siječnju održava u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Hrvatska će ovog tjedna odigrati dvije prijateljske utakmice s reprezentacijom Švicarske. Na Euru kuglice su Hrvatsku svrstale u Skupinu E, zajedno s Gruzijom, Nizozemskom i domćinom Švedskom. 

Prijenos obje utakmice Hrvatska - Švicarska UŽIVO možete gledati u četvrtak od 19:15 te u subotu od 18 sati na RTL-2 i platformi VOYO.

Tekstualni prijenos obje utakmice Hrvatska - Švicarska UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr u četvrtak od 19:15 te u subotu od 18 sati. 

27.10.2025.
17:21
Sportski.net
Ivan MartinovićHrvatska Rukometna Reprezentacija
