Svako osmo dijete ovisno je o mobitelu, kako tehnologija negativno utječe na učenike?

VELIKI PROBLEM /

Velika vijest za osnovnoškolce i njihove roditelje! Ide se u izmjenu Pravilnika o korištenju mobitela u osnovnim školama. Potvrđeno je to u Saboru gdje je održan okrugli stol s temom "Kradu li mobiteli i društvene mreže našoj djeci djetinjstvo?".

Izmjena Pravilnika znači da se mobiteli neće koristiti niti pod odmorima, samo u slučaju zdravstvene potrebe i edukativne svrhe. Sve će zaživjeti nakon zimskih školskih praznika. Inače, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 12 posto učenika viših razreda osnovne škole i nižih razreda srednje škole izjavilo je da je ovisno o mobitelima i društvenim mrežama. Okrugli stol rasprava je uoči one saborske u srijedu u kojoj će se tražiti Zakonska regulativa, a ne Pravilnik.

Svako osmo dijete je ovisno o mobitelu, a koliko je sve uzelo maha i hoće li se Pravilnikom promijeniti situacija, provjerili smo u razgovoru s ravnateljem Instituta za društvena istraživanja Borisom Jokićem