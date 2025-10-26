Pokušaj pljačke na Trešnjevačkom trgu: Policija uhvatila razbojnika

ISTRAGA U TIJEKU /

U nedjelju popodne na Trešnjevačkom placu u Zagrebu došlo je do pokušaja razbojništva. Prema informacijama iz policije, osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem trenutno je pod nadzorom.

Čitateljica nam je javila da je riječ o navodnom pokušaju pljačke dežurne ljekarne na placu. Kako tvrdi, ispred ljekarne se nalazio muškarac s pištoljem koji je vikao, nakon čega je intervenirala policija i uhitila ga.

Policija je na mjesto događaja izašla po dojavi, u 17.41, a prema dostupnim informacijama osumnjičeni je priveden i zadržan radi daljnjeg postupanja. Očevid i utvrđivanje okolnosti događaja u tijeku su, a policija provodi istragu kako bi razjasnila motiv i točan tijek događaja.