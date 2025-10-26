Gdje se Crna Višnja pojavi - tu je dernek: Gospođa Pevec zapjevala je pred našim kamerama

PRAVI HIT /

Proveli smo dan s obitelji Pevec! Višnja Pevec, koja je prije nekoliko godina osvojila srca mnogih hitom "Crna višnja", ovoga puta nije bila samo u ulozi poduzetnice, već je pred našim kamerama i zapjevala. Uz pjesmu, otkrila nam je i što danas voli slušati u slobodno vrijeme, kako je nastao njezin glazbeni hit te, naravno, pitanje koje mnogi postavljaju – hoće li se vratiti na glazbenu scenu.

Kada ste prvi put primijetili taj unutarnji poriv za pjevanjem, pojavili ste se i u RTL ovom glazbenom showu. Kakve su bile reakcije okoline kada ste stali pred kamere i zapjevali?

To je meni terapija i hrana za dušu i gdje god se svira, pjeva, ja prilazim i pjevam s njima. Volim pjesmu i to je tako. Od djetinjstva - još kad sam mala bila. Moj djed je volio pjevati, moj tata je svirao harmoniku.

Gospodin Zdravko je ispričao jednu zanimljivu priču kako je zapravo nastala crna Višnja. Da vi u tom periodu niste htjeli snimati zbog svega što se dogodilo s firmom?

To je bilo vrijeme kad sam se povukla i ne bih ni snimila nikakvu pjesmu ni pjevala nigdje. Ali, evo, Zdravko me je nagovorio da snimim pjesmu Crnu višnju za Karlovačko pivo.

Zdravko?

Dugo sam razmišljao kako da ju uspijem nagovoriti. Kad sam to saznao, kad me molila jedna gospođa iz medija - moj zadatak od Zagreba do Zadra bio je da ju uspijem nagovoriti da to pokuša snimati i tako sam ju vratio ponovno u život.

Možemo očekivati da ćete ponovno snimati?

Možda me netko nagovori.