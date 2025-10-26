Zbogom dugoj kosi: Sydney Sweeny oduševila fanove novom frizurom, a dekolte stavila u prvi plan

Sydney Sweeney (28) još jednom je dokazala da zna kako ukrasti pažnju na crvenom tepihu. Glumica, poznata po besprijekornim modnim izdanjima, ovaj je put oduševila obožavatelje na premijeri filma Christy u sklopu 2025 AFI Festa, ali ne samo modnim odabirom, već i odvažnom promjenom frizure.

Foto: Mediapunch/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Zvijezda serije Euphoria iznenadila je sve kratkom, valovitom plavom bob frizurom, potpuno drukčijom od njezine uobičajene duge i svilenkaste kose. Promjena je savršeno pristajala uz njezin osvježeni, romantični izgled.

Za ovu posebnu prigodu, Sweeney je odabrala Miu Miu haljinu u stilu moderne Pepeljuge. Halter izrez s nježnim čipkastim detaljima i korzetni struk istaknuli su njezinu figuru, dok je A-kroja suknja dodala dašak gracioznosti i elegancije.

Foto: Mediapunch/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Pohvale se nižu

Na društvenim mrežama obožavatelji nisu krili oduševljenje: ''Kratki bob joj savršeno pristaje, baš naglašava crte lica“, napisao je jedan korisnik Reddita, dok je drugi dodao: ''Apsolutno predivna. Oni koji se odijevaju kao da idu na ulicu mogli bi naučiti nešto iz ovoga.“

Foto: Mediapunch/backgrid/backgrid Usa/profimedia

No Sweeney nije bila jedina zvijezda večeri. Na crvenom tepihu joj se pridružila i legendarna bivša boksačica Christy Martin – sportašica koju Sweeney tumači u biografskom filmu.

