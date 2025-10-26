Ovo se čekalo: Katy Perry i Justin Trudeau potvrdili vezu, zajedno otputovali u Pariz
Za prvo javno pojavljivanje izabrali su legendarni kabare Crazy Horse, poznat po glamuroznim i umjetničkim izvedbama
Pop zvijezda Katy Perry (41) i bivši kanadski premijer Justin Trudeau (53) više ne skrivaju svoju ljubav. Par je u subotu navečer službeno potvrdio svoju romansu zajedničkim izlaskom u Parizu, gdje su proslavili njezin 41. rođendan.
Za prvo javno pojavljivanje izabrali su legendarni kabare Crazy Horse, poznat po glamuroznim i umjetničkim izvedbama. Paparazzi su ih strpljivo čekali ispred ulaza, a ekskluzivne snimke koje je objavio TMZ prikazuju zaljubljeni par kako izlazi iz dvorane držeći se za ruke. Jedan obožavatelj poklonio je Katy ružu i zaželio joj sretan rođendan, na što se ona nasmijala i zahvalila.
Nakon toga su zajedno odšetali do automobila koji ih je čekao ispred, dok su bljeskovi fotoaparata obasjavali njihova lica.
Podsjetimo, početkom listopada TMZ je objavio fotografije para kako razmjenjuje strastvene poljupce na pjevačičinoj jahti uz obalu Kalifornije. Njihova veza prvi put je izazvala šuškanja još u srpnju, kada su viđeni na večeri u Montrealu, nakon čega su zajedno šetali kroz Mount Royal Park. Trudeau se ubrzo pojavio i na jednom od koncerata Katy Perry u sklopu njezine turneje “Lifetimes”, čime su glasine o njihovoj bliskosti dodatno dobile na težini.
Bivše ljubavi
Katy Perry je godinama bila u središtu pažnje zbog svog ljubavnog života. Od 2016. bila je u vezi s glumcem Orlandom Bloomom, s kojim ima kćer Daisy Dove. Par se zaručio 2019., a prekinuli su prije nekoliko mjeseci. Prije Blooma, Katy je bila u braku s britanskim komičarem Russellom Brandom, od kojeg se razvela 2012. nakon samo 14 mjeseci braka.
S druge strane, Justin Trudeau je od 2005. bio u braku s novinarkom Sophie Grégoire Trudeau, s kojom ima troje djece -Xaviera, Ellu-Grace i Hadriana. Par je u kolovozu 2023. objavio da se razilazi nakon 18 godina zajedničkog života, ali su ostali u prijateljskim odnosima zbog obitelji.
