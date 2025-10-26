Preminula je June Lockhart, glumica iz filmova Lassie i Izgubljeni u svemiru

June Lockhart, koja je postala arhetipska TV mama 1950-ih i 1960-ih svojim ulogama u camp znanstvenofantastičnoj seriji "Izgubljeni u svemiru" te uz škotskog ovčara i malog dječaka u obiteljskoj drami "Lassie", umrla je u dobi od 100 godina, objavila je njezina obitelj.

Gdje je June Lockhart glumila?

Lockhart je glumila majku Maureen Robinson, koja putuje s planeta na planet, u seriji producenta Irwina Allena "Izgubljeni u svemiru", koja se prikazivala od 1965. do 1968. godine. Od 1958. do 1964. glumila je Ruth Martin, majku mladog glavnog lika Timmyja, u seriji "Lassie".

Serija "Izgubljeni u svemiru", koja se emitirala u godinama koje su prethodile prvom slijetanju na Mjesec 1969., adaptacija je romana o brodolomcu "Švicarska obitelj Robinson" svemirskoj temi: obitelj je poslana sa Zemlje da kolonizira udaljeni planet, ali slijepi putnik skreće letjelicu s kursa.

Odjevena u srebrno svemirsko odijelo, Lockhart je glumila suprugu vođe misije, kojeg je glumio Guy Williams, čije se troje djece, koje glume Billy Mumy, Angela Cartwright i Marta Kristen, pridružuje putovanju.

Serija je započela kao ozbiljan izlet u znanstvenu fantastiku, ali je u drugoj i trećoj sezoni postala blesavija jer se usredotočila na Mumynog mladog Willa Robinsona, klaunastog slijepog putnika dr. Smitha (Jonathan Harris) i popularnog robota serije. Na prvi znak nevolje, robot bi uzviknuo: "Opasnost, Will Robinson!"

Lockhart se s ljubavlju prisjetila luckaste epizode iz 1968. pod nazivom "Velika pobuna povrća" u kojoj je glumila zla mrkva koja je planirala pretvoriti obitelj u biljke.

"'Pobuna povrća' mi je definitivno najdraža jer smo se toliko smijali tijekom cijelog snimanja", rekla je Lockhart za Chicago Sun-Times 2004. "Zapravo, Guy i ja smo se toliko često smijali da smo morali snimati kadar za kadrom, što Irwinu nije odgovaralo. Zato nas je za kaznu izbacio iz sljedeće dvije epizode. Dobili smo plaću, ali nismo bili u njima."

Lockhart je rođena u New Yorku 25. lipnja 1925. Njezini roditelji bili su glumci - otac Gene Lockhart najbolje se pamti kao sudac u blagdanskom klasiku iz 1947. "Čudo u 34. ulici" - a filmski debi ostvarila je u dobi od 12 godina uz njih u verziji "Božićne priče" iz 1938.

Kao mlada glumica, glumila je sporedne uloge u velikim filmovima, uključujući film Judy Garland "Meet Me in St. Louis" iz 1944., jednom od vodećih mjuzikala tog desetljeća, te glavne uloge u B filmovima poput "Londonske vučice" (1946.).

Osvojila je nagradu Tony 1948. za svoju izvedbu u broadwayskoj predstavi "For Love or Money", a kasnije je dva puta bila nominirana za nagrade Emmy.

Lockhart, svemirska entuzijastkinja koja je prisustvovala lansiranjima NASA-inih svemirskih shuttleova, saznala je da je, unatoč svim gumenim čudovištima i nategnutim zapletima, "Izgubljeni u svemiru" inspirirao buduće astronaute.

"Provodim puno vremena u NASA-i s astronautima", rekla je za njudžersijske novine Record 2002. godine, "i muškarcima, ili ženama, kažu da su gledajući 'Izgubljene u svemiru' znali što žele raditi kad odrastu. Dakle, kada sam tamo dolje, naravno, tretiraju me kao vojvotkinju. To je divno."

Nakon što se pojavila u kvizu 1950-ih s članovima novinarskog zbora Bijele kuće, dobila je otvoreni poziv da prisustvuje konferencijama za novinare u Bijeloj kući, što je činila dugi niz godina.

