Moskva se grčevito bori protiv američkih sankcija, Putinov izaslanik stigao na noge Trumpu

RJEŠENJE JE BLIZU? /

Moskva i dalje tvrdi da američke sankcije neće utjecati na rusko gospodarstvo. Slučajno ili ne, nakon Trumpova poteza u SAD je stigao Putinov posebni izaslanik za ekonomiju Kiril Dmitrijev, koji sada tvrdi da je diplomatsko rješenje blizu.

„Ovo putovanje je dugo planirano. Američka strana ga nije otkazala, unatoč nizu neprijateljskih postupaka koje je nedavno poduzela. Kao što je predsjednik Putin rekao, pritisak na Rusiju ne djeluje“, kazao je Dmitrijev.

Trump je, zbog odgode sastanka s Putinom, pod embargo stavio Rosnjeft i Lukoil, koji proizvode polovicu ruske nafte. Prema neslužbenim informacijama Reutersa, od Europljana traži da učine isto, i spreman je na nove poteze. Više u prilogu Ane Mlinarić.