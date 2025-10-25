Puljić iz Kiseljaka oštro po Tomaševiću, evo što kaže povjesničar o tome tko je bio Ivan Šarić

'UVRIJEĐEN I IZNENAĐEN' /

Ne smiruju se reakcije zbog Tomaševićeve odluke o promjeni imena ulica u Zagrebu. Umirovljeni vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić žestoko je reagirao na odluku po kojoj je Ivan Šarić - nekadašnji sarajevski nadbiskup - izgubio svoju ulicu. U gradu, tvrde, zbog povezanosti s NDH. Za RTL Danas je Vinko Puljić iz Kiseljaka poručio kako ga je to uvrijedilo i iznenadilo, a stigao mu je i odgovor zagrebačkog gradonačelnika. Više pogledajte u prilogu Dajane Šošić