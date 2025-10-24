Sabor donio odluku o uvođenju vojnog roka. Evo što vi mislite o tome!

KOMENTIRALI NAŠI ČITATELJI /

S 84 glasa za, 30 suzdržanih i 11 protiv Hrvatski sabor donio je odluku o uvođenju vojnog roka.

Nakon saborskog glasanja, prvi se ročnici u vojarnama očekuju se već početkom nove godine, a temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca. Oni koji ulože prigovor savjesti zbog vjerskih ili moralnih nazora temeljnu vojnu obuku u trajanju od tri mjeseca odradit će u Civilnoj službi ili četiri mjeseca u lokalnim jedinicama. Naknada za vojni rok iznosit će 1100 eura na mjesec, dok će za civilnu sluzbu biti manja. Koliko točno - uredit će se uredbom.

A u našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas "Što mislite o povratku vojnog roka?"