Žestoka tuča u srcu Trešnjevke pala iz 'vedra neba'

Nakon obline kiše i snažnog vjetra koji je u četvrtak navečer čupao stabla od Istre do Osijeka, tuča je u petak poharala otok Krk, ali i Zagreb. Ispred zgrade RTL-a zabilježili smo tuču veličine lješnjaka.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za petak je prognozirao djelomice, na moru povremeno i pretežno, sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Vjetar uglavnom slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjeren i jak zapadni i sjeverozapadni u postupnom slabljenju. Najviša temperatura između 14 i 17, na obali i otocima od 17 do 21 Celzijevog stupnja.

