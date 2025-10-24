UMIJEĆE PREŽIVLJAVANJA /

Zaštita najmanje plaćenih radnika: Sindikati traže minimalac od 1130 eura bruto

Sada je i potvrđeno! Unatoč porukama poslodavaca, premijer je otkrio da od nove godine raste minimalna plaća i to na 1050 eura bruto. Iz Hrvatske udruge poslodavaca od početka tjedna šalju poruke o tome kako će povećanje minimalca dovesti do otpuštanja radnika.

Tražili smo ih komentar nakon što je premijer otkrio konačni iznos minimaca, ali pred kamere nisu htjeli. S više detalja javila se reporterka RTL-a Danas koja je razgovarala s predsjednikom Nezavisnih hrvatskih sindikata Draženom Jovićem

 

24.10.2025.
6:01
Marina Brcković
