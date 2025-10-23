Stručnjakinja otkriva otkud lijek za temperaturu u kiselim krastavcima!

BIZARNO U SLOVENIJI /

Bizaran slučaj u Sloveniji - u kiselim krastavcima otkriven je paracetamol i to prilikom rutinske kontrole kiselih krastavaca uvezenih iz Indije. Prisustvo tog lijeka za snižavanje temperature potvrdila je i dodatna analiza u privatnom laboratoriju i to u koncentraciji od gotovo 30 miligrama po kilogramu.

Nakon toga je 15 tisuća kilograma ukiseljenih krastavaca zadržano na skladištu. Alarmirana je i Europska komisija. Radi se o prvom takvom slučaju u Europi. Iz Državnog inspektorata javljaju da sporni krastavci nisu distribuirani na području Hrvatske.