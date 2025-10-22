Tko stoji iza SMS prijevara? Iz pošte poručuju: 'Gotovo ih je nemoguće otkriti'

NE OTVARAJTE LINKOVE /

Ne nasjedajte na lažni SMS! Hrvatska pošta upozorila je korisnike usluga na novu prevaru. Građane se, tvrde, porukom dovede u zabludu, a onda im se pokuša ukrasti novac. Lažna SMS poruka, koju su dobili mnogi građani, izgleda kao da dolazi od Pošte. U njoj se traže ažuriranja podataka o navodnim paketima, a cilj prevaranata su brojevi kreditnih kartica građana. Iz Pošte poručuju da takve podatke od korisnika nikada ne traže te upozoravaju kako takav SMS treba ignorirati i ne otvarati poveznice.

U sortirnici Hrvatske pošte bio je Boris Mišević koji u razgovoru s Ilijom Radićem, direktorom Korporativnih komunikacija Hrvatske pošte donosi više korisnih detalja za brzo prepoznavanje ove prevare. Cijeli razgovor pogledajte u videu