Trener Rijeke najavio susret protiv Sparte: Očekuju se prvi bodovi

iskreno o Rujevici /
Victor Sanchez otkrio stanje terena uoči Sparte: 'Nije idealno, ali igramo svoj nogomet'
Trener Rijeke Victor Sanchez najavio je dvoboj 2. kola Konferencijske lige protiv Sparte Prag, koji se u četvrtak igra na Rujevici od 18:45.
Rijeka u susret ulazi nakon poraza u Armeniji od Noaha (0:1), a zbog crvenog kartona neće moći računati na Niku Jankovića, suspendiranog na tri utakmice.
„Ovo je velika prilika i izazov za moju momčad. Sparta je čvrst i kvalitetan protivnik, ali vjerujem u naše mogućnosti. Želimo iskoristiti domaći teren i energiju navijača“, poručio je Sanchez.
Dodao je kako Sparta igra raznovrsno, s taktičkim rotacijama i izmjenama ritma, ali istaknuo da Rijeka ima kvalitetu za pobjedu:
„Ključ će biti konkretni u završnici i dominantni u posjedu“, zaključio je trener Riječana.