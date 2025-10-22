Trener Rijeke najavio susret protiv Sparte: Očekuju se prvi bodovi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trener Rijeke Victor Sanchez najavio je dvoboj 2. kola Konferencijske lige protiv Sparte Prag, koji se u četvrtak igra na Rujevici od 18:45.

Rijeka u susret ulazi nakon poraza u Armeniji od Noaha (0:1), a zbog crvenog kartona neće moći računati na Niku Jankovića, suspendiranog na tri utakmice.

„Ovo je velika prilika i izazov za moju momčad. Sparta je čvrst i kvalitetan protivnik, ali vjerujem u naše mogućnosti. Želimo iskoristiti domaći teren i energiju navijača“, poručio je Sanchez.

Dodao je kako Sparta igra raznovrsno, s taktičkim rotacijama i izmjenama ritma, ali istaknuo da Rijeka ima kvalitetu za pobjedu:

„Ključ će biti konkretni u završnici i dominantni u posjedu“, zaključio je trener Riječana.