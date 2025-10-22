Od najpoznatijeg policajca do nemilosrdnog kriminalca: 'Taj čovjek neće mirovati dok nekog ne ubije'

PUT LEONA LUČIĆA /

Leon Lučić bio je policijski službenik, onda je postao glumac, a nakon toga su protiv njega podignute ozbiljne optužnice - od pokušaja iznude do sudjelovanja u kriminalnim radnjama. Prije 10 godina bio je najpoznatiji policajac. U TV seriji Krim tim 2 glumio je odlučnog inspektora koji se svakodnevno bori protiv lopova i prevaranata.

Od glumca koji je igrao policajca postao je čovjek koji pred sudom odgovara zbog iznude nad zaprešićkim poduzetnikom. Leon Lučić, prema optužnici je smislio cijelu iznudu sam, a pomagao mu bivši specijalac s kojim dijeli optuženičku klupu. Poduzetnik koji ga je prokazao - danas nije bio previše iznenađen obračunom u Središću.

Slao poljupce i rugao se

"Taj čovjek treba završiti u zatvoru, jer dok nekog ne ubije neće mirovat. Ovo danas je bilo tik do toga, osoba koja nema ljudskosti u sebi mora biti iza rešetaka", rekao je Mario Dražić.

Prilikom uhićenja 2020. novinarima se izrugivao, vrijeđao, ali i slao poljupce.

Prvi put ime Leona Lučića u crnoj kronici našlo se 2016., kad je odvjetnike napao sjekirom zbog jednog ugostiteljskog objekta. Uvjetno je tada osuđen na devet mjeseci zatvora, uz rok kušnje od tri godine.

