Opasna bolest hara slavonskim jezerima: Uginuli šarani plutaju na vodi

Nakon što je Slavoniju poharala svinjska kuga, sada su vijest o bolesti koja pogađa tamošnje šarane. Naime, virusna bolest šarana potvrđena je na dva jezera u Đakovštini.

Koi herpes virus nije opasan za čovjeka, ali je smrtonosan za šarana pa su zbog očuvanja ribljeg fonda privremeno zatvorena jezera Mlinac i Jošava. Ribiči su pozvani na oprez i odgovornost te dezinfekciju ribolovne opreme kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze i na druga područja.

A još o ovoj pošasti koja pogađa šaren reporter Bojan Uranjek doznao je od predsjednika zajednice športsko ribolovnih udruga Đakovo.