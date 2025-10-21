Žuti helikopter odradio je danas 362. intervenciju ove godine

NOSAČ ZRAKOPLOVA /
Teška prometna nesreća dogodila se u Velikom Trgovišću. Četvero ljudi ozlijeđeno je u sudaru dvaju osobnih automobila. Na mjesto nesreće morala je, osim vozila hitne pomoći, sletjeti i hitna helikopterska pomoć, koja je prevezla jednog stradalog u KB Dubrava.
Još troje ozlijeđenih zbrinuti su u zabočkoj bolnici. Policijski očevid je u tijeku.
S helikopterskom službom koja je bila na terenu razgovarala je naša ekipa. Ivana Ivanda Rožić razgovarala je sa specijalistom hitne medicine Tomislavom Knotekom.