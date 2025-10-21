Oglasili se vlasnici srušenih bespravnih objekata kod Zrća: 'To se moglo darovati ugroženima'

MJEŠTANI ODUŠEVLJENI /

Na najpoznatiju party destinaciju u Hrvatskoj stigli su bageri Državnog inspektorata. Počeo je obračun s bespravnom gradnjom na plaži do popularnog Zrća. Nakon Paga na redu je Hvar. Bageri su u utorak počeli rušiti 124 objekta u vlasništvu 'Noa Grupe' na plaži Katarelac. Iz navedene grupacije oglasili su se priopćenjem.

"Odvjetnički tim Noa Grupe izražava duboko neslaganje s načinom i brzinom postupanja Državnog inspektorata, koji je – bez provedenog vještačenja prema rješenju nadležnog Trgovačkog suda, a u pogledu osiguranja dokaza i sudske odluke o odgodi – započeo rušenje više od stotinu montažno-demontažnih objekata u vlasništvu Noa Grupe. Još u srpnju ove godine Noa Grupa je pokrenula tri upravne tužbe i zatražila odgodu izvršenja do utvrđenja stvarnog činjeničnog i pravnog stanja.

Noa Grupa već više od petnaest godina posluje u skladu s propisima, s velikim ulaganjima, davanjima, brojnim zaposlenicima i međunarodnim priznanjem. Klub na Pagu prepoznat je među deset najboljih na svijetu i simbol je hrvatskog turizma. Šteta nanesena ovakvim postupanjem je nemjerljiva. Ona nije samo materijalna – već i reputacijska, gospodarska i društvena", navode.

Mještani zadovoljni

"Treba porušiti sve do kraja, sve do kraja. I treba vratiti goste normalne, a ne ovi divljaci puni droge i alkohola", kaže stanovnik Novalje, a Slovenac Franc koji sa suprugom ima kuću u susjednom Gajcu dodaje: "To je stvar inspekcije, pravne države. Stvar je jasna. Znači, red je red. Ako nema reda, nema reda."

"Ne može bolje, evo kratko i jasno. Neka bude red u državi i to je sve. Neka bude red. pozdravljam akciju apsolutno", kaže Miljenko iz Novalje, a na konstataciju da će sada turisti umjesto u srušenim bungalovima na Katarelcu ponovno birati smještaj u apartmanima u Novalji zaključuje: "A valjda oće. Ne valjda oće, nego oće."

Iako su fizički spojene, administrativno je Zrće u Novalji i Ličko-senjskoj županiji, a Katarelac u Kolanu i Zadarskoj županiji iz koje pozdravljaju uvođenje prostornog reda na Pagu.

Martin Varenina, pročelnik OU za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije pojasnio je stanje na terenu. "Na predmetnom području nalaze se tri objekta koja su legalizirana u sklopu projekta legalizacije dok ostali objekti, prema našim saznanjima, nemaju valjane akte za gradnju."

Najprije se krenulo s uklanjanjem 119 bungalova unutar kampa koji je nastao 2016. Dio kampa napravljen je od preuređenih brodskih kontejnera, a dio je izgrađen od OSB ploča između kojih se nalazi slama kao izolacija. Oni se ne mogu premještati i zato se moraju rušiti.

A onda će se u roku od tri tjedna ukloniti i pet ugostiteljskih objekata izgrađenih bez građevinske dozvole na području na kojem se ne smije graditi, odnosno na pomorskom dobru. Trošak uklanjanja od 720 tisuća eura ispostavit će se investitoru.

'Mogli su prenamijeniti i dati socijalno ugroženima'

Iz Noa Grupe tvrde da su se montažni objekti mogli prenamijeti i dati socijalno ugroženima. "Odluke su donesene jednim potezom pera, a objekti srušeni jednim potezom bagera – zajedno s opremom i namještajem, koji su pritom postali vlasništvo Državnog inspektorata. Ti su se montažni objekti mogli prenamijeniti i darovati socijalno ugroženim skupinama, no umjesto toga – uništeni su.

Takvo postupanje, bez presedana po brzini i selektivnosti, izaziva sumnju u motive i zakonitost odluka. Kako je moguće da Inspektorat u samo nekoliko dana donese rješenje o uklanjanju, i izvršenje u tako kratkom roku, za nešto što nisu građevine, već isključivo montažno-demontažni objekti, a sudski vještak ne može u tri mjeseca izraditi nalaz i mišljenje?

Noa Grupa vjeruje da će Upravni sud, na temelju činjenica i struke, donijeti pravednu odluku i razotkriti nepravilnosti koje prate ovaj slučaj, a koji je vođen žurno, protivno zakonskoj proceduri i bez poštivanja prava na obranu i stručnu procjenu", stoji u priopćenju. Više doznajte u prilogu Nikoline Radić.