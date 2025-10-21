Otvorena je najveća sortirnica jabuka u Hrvatskoj, Vlajčić: 'Možemo zabiti gol više uvozu'

PROJEKT OD 26 MILIJUNA EURA /

U općini Križ otvorena je najveća sortirnica jabuka u Hrvatskoj, ujedno i logistički distributivni centar. U jednom satu može sortirati 15 tona jabuka, a toliko i godišnje skladištiti. Time se potrošačima omogućuje dostupnost domaće jabuke kroz cijelu godinu.

Projekt je vrijedan 26 milijuna eura. Bespovratnih 15 milijuna eura osigurano je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ostatak je financiran kreditom te vlastitim učešćem članova Poljoprivredne zadruge Jabuka.

"Ono što je najbitnije od svega jest primjer koji pokazuje proizvođačka organizacija kakva je ova - udruživanje svih naših proizvođača. Na taj način su konkurentniji prilikom razgovora o otkupnoj cijeni te brendiranju plasmana svojih proizvoda na tržište. Dakle, udruživanje, udruživanje i opet udruživanje", kazao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Na pitanje možemo li na ovaj način pobijediti uvoz, ministar je odgovorio potvrdno. "Možemo zabiti gol više i boriti se na taj način i nikad ne odustajati", dodao je.

Berba jabuka u Moslavini

Novi logističko distributivni centar voćarima Moslavine od velikog je značaja. Berba u Velikoj Ludini privodi se kraju, 25 hektara voćnjaka jabuka bit će pobrano do kraja dana, kazala je novinarka Maja Lipovščak Garvanović koja je na licu mjesta razgovarala s tehnologinjom u voćnjaku, Marinom Mišković.

"Ovo je jako veliki dan za nas proizvođače. Jako nam znači taj centar jer nam omogućava kroz niz usluga da proizvedemo što kvalitetniju jabuku i da što bolje plasiramo naše proizvode, odnosno jabuku na tržište", kazala je.

Osim toga, logističko distributivni centar pomoći će voćarima da svoje proizovode plasiraju u najpogodnijem trenutku - kad cijena bude najbolja.

"Industrijsku jabuku smo u mogućnosti prerađivati i što se tiče skladištenja, dakle, možemo u određeno vrijeme kada je najbolji plasman za tržište našu jabuku plasirati. Distributivni centar kroz razne druge usluge pomaže proizvođačima kao što su primjerice konzultacijske usluge poput pakiranja sortiranja i samog plasmana", zaključuje Mišković.

