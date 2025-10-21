Pad izvoza Hrvatske u SAD: Stručnjaci upozorili na negativne posljedice

Pad izvoza Hrvatske u SAD, najteže je pogođena farmaceutska industrija! U prvih sedam mjeseci izvoz lijekova pao je više od 25, a imunoloških proizvoda gotovo 50 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). Razloge proizvođači tek pokušavaju utvrditi.

"Zašto je taj pad izvoza u SAD ne možemo nikako posebno komentirati, po zadnjim saznanjima se ne bi trebali generirati na generičke lijekove i njihovu proizvodnju", poručuje predsjednica HUP - Udruge proizvođača lijekova Ana Gongola.

Pad izvoza lijekova mogao bi biti početak problema, upozoravaju iz udruge Hrvatski izvoznici.

Carine na lijekove

"Kod farmaceutske industrije su rizici najveći, zato što je Trump najavio da neće stati na ovim paketima carina, nego da upravo za farmaceutske industrije planira daleko veće carine od sljedeće godine, ili možda one kasnije", napominje glavna makroekonomistica udruge Hrvatski izvoznici Marijana Ivanov.

Za razliku od lijekova, transformatori imaju eksplozivan rast od čak 863 posto. Najveći domaći proizvođač premašio je sva očekivanja.

"U odnosu na planove koji su bili na razini 20 milijuna eura godišnje, mi smo već sad u ugovaranju prešli 30 milijuna eura, a u samoj realizaciji do kraja 9. mjeseca isporučili smo preko 25 milijuna eura opreme na američko tržište", pohvalio se član Uprave Končara Ivan Pajić.

U Končaru dio proizvodnje žele preseliti upravo u Sjedinjene Američke Države, i to do 2030. godine.

Negativne posljedice

"Razmišljamo o različitim strateškim partnerstvima i gradimo priču koja bi nas pozicionirala kao lokalnog proizvođača u SAD-u", dodaje Pajić.

Stručnjaci upozoravaju da bi jačanje poslovanja u Americi moglo imati i negativne posljedice za Hrvatsku.

"To znači gubitak u hrvatskom BDP-u, moguće je da u SAD-u nemate radnu snagu za te specifične djelatnosti, da će oni povlačiti dio naših stručnjaka i inženjera, odnosno visokokvalificiranih ljudi kojih tamo neće biti dovoljno", dodaje Ivanov.

Hrvatska nije iznimka, gotovo cijela Europa osjeća posljedice pada izvoza u SAD. U toj situaciji, naši poduzetnici traže načine kako prilagoditi svoje prodajne kanale.

"Hrvatske firme su često dio globalnih biznisa traže druge trgovinske pravce kako da tu istu robu prevezu preko drugih trgovinskih jurisdikcija, pa se to nužno ne vidi kao izvoz iz Hrvatske nego nekim zaobilaznim putem", zaključuje glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić.

Unatoč problemima, ukupni hrvatski robni izvoz i dalje bilježi rast. U prvih sedam mjeseci ove godine porastao je 4,2 posto.