POTPISAO NAREDBE /

Trump uvodi olakšice za proizvodnju automobila u SAD i nove carine za uvoz kamiona

Trump uvodi olakšice za proizvodnju automobila u SAD i nove carine za uvoz kamiona
×
Foto: Andrew Harnik/getty Images/profimedia

Produžuje kompenzacijski kredit za prilagodbu uvoza za proizvodnju motora u SAD-u i za proizvodnju srednje i teških kamiona u SAD-u

18.10.2025.
7:21
Jakov Sedlar
Andrew Harnik/getty Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki predsjednik Donald Trump u petak je potpisao naredbe za značajno carinsko olakšanje za proizvodnju automobila i motora u SAD-u te uvođenje novih carina od 25 posto na uvoz srednje i teških kamiona te dijelova od 1. studenog, kao i carine od 10 posto na uvoz autobusa.

Trumpova naredba omogućuje proizvođačima automobila kredit u iznosu od 3,75 posto preporučene maloprodajne cijene za vozila sastavljena u SAD-u do 2030. kako bi se kompenzirale uvozne carine na dijelove.

Također, produžuje kompenzacijski kredit za prilagodbu uvoza za proizvodnju motora u SAD-u i za proizvodnju srednje i teških kamiona u SAD-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Bibi je savršeno upotrijebio oružje koje mu je Trump dao, pravo je čudo što je Nobela za mir dobila neka Venecuelanka

Donald TrumpOlaksicaProizvodnja AutomobilaCarine
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POTPISAO NAREDBE /
Trump uvodi olakšice za proizvodnju automobila u SAD i nove carine za uvoz kamiona