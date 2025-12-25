FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRINCEZA MEĐU 'SIĆOM' /

Ako u novčaniku pronađete ovu kovanicu od 2 eura, ne plaćajte kavu - vrijedi 3000!

Ako u novčaniku pronađete ovu kovanicu od 2 eura, ne plaćajte kavu - vrijedi 3000!
×
Foto: Profimedia

Visoko na listi želja mnogih kolekcionara nalazi se novčić od 2 eura iz 2007. Kovan je u maloj količini: postoji samo 20.001 novčić

25.12.2025.
14:44
Tajana Gvardiol
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mnogi nisu ni svjesni da posjeduju pravo kolekcionarsko blago. Naime, neke kovanice od dva eura tako mogu doseći cijenu od čak 3000 eura, piše Fenix. Kolekcionari znaju na što treba paziti što bi laiku lako promaklo. Primjer je pogreška pri kovanju novčića koja zapravo daje na vrijednosti.

Riječ je o slabosti kod kovanja ili neusklađenosti. Vrijednost diže i pogrešna godina ili neispravan blank. Šlag na torti bilo bi ograničeno izdanje, jer pogreške i ograničeno kovanje osiguravaju željeni porast vrijednosti.

Međutim, takvi primjerci su vrlo rijetki. Tim više razloga za oduševljenje ako naiđete, na primjer, na sljedeći novčić: Vjerojatno najvrjedniji novčić od 2 eura koji tržište nudi.

Novčić Grace Kelly

Visoko na listi želja mnogih kolekcionara nalazi se novčić od 2 eura iz 2007. Kovan je u maloj količini: postoji samo 20.001 novčić. Potječe iz mikrodržave Monako.

Budući da su kovanja u tim "mini-državama" općenito manja, vrlo su traženi. U ovom slučaju, to je novčić Grace Kelly. Bivša princeza Grace Kelly mnogima je poznata kao holivudska glumica. Umrla je u tragičnoj nesreći 1982. u dobi od samo 52 godine. Danas se ovo rijetko blago s Kellynim likom smatra najvrjednijim novčićem od 2 eura.

Na poleđini se nalazi profil američke glumice, riječ "Monaco" i godina "2007". Stručnjaci objašnjavaju da vrijednost često doseže i do 3000 eura. Samo uz puno sreće, ljubitelji kovanica mogu postati ponosni vlasnici jedne.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak iz HNB-a otkrio kako prepoznati lažnjake: 'Na njima čak piše i Movie Money'

EuroKovaniceMonakoKolekcionariBlago
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRINCEZA MEĐU 'SIĆOM' /
Ako u novčaniku pronađete ovu kovanicu od 2 eura, ne plaćajte kavu - vrijedi 3000!