Ako u novčaniku pronađete ovu kovanicu od 2 eura, ne plaćajte kavu - vrijedi 3000!

Mnogi nisu ni svjesni da posjeduju pravo kolekcionarsko blago. Naime, neke kovanice od dva eura tako mogu doseći cijenu od čak 3000 eura, piše Fenix. Kolekcionari znaju na što treba paziti što bi laiku lako promaklo. Primjer je pogreška pri kovanju novčića koja zapravo daje na vrijednosti.

Riječ je o slabosti kod kovanja ili neusklađenosti. Vrijednost diže i pogrešna godina ili neispravan blank. Šlag na torti bilo bi ograničeno izdanje, jer pogreške i ograničeno kovanje osiguravaju željeni porast vrijednosti.

Međutim, takvi primjerci su vrlo rijetki. Tim više razloga za oduševljenje ako naiđete, na primjer, na sljedeći novčić: Vjerojatno najvrjedniji novčić od 2 eura koji tržište nudi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Novčić Grace Kelly

Visoko na listi želja mnogih kolekcionara nalazi se novčić od 2 eura iz 2007. Kovan je u maloj količini: postoji samo 20.001 novčić. Potječe iz mikrodržave Monako.

Budući da su kovanja u tim "mini-državama" općenito manja, vrlo su traženi. U ovom slučaju, to je novčić Grace Kelly. Bivša princeza Grace Kelly mnogima je poznata kao holivudska glumica. Umrla je u tragičnoj nesreći 1982. u dobi od samo 52 godine. Danas se ovo rijetko blago s Kellynim likom smatra najvrjednijim novčićem od 2 eura.

Na poleđini se nalazi profil američke glumice, riječ "Monaco" i godina "2007". Stručnjaci objašnjavaju da vrijednost često doseže i do 3000 eura. Samo uz puno sreće, ljubitelji kovanica mogu postati ponosni vlasnici jedne.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak iz HNB-a otkrio kako prepoznati lažnjake: 'Na njima čak piše i Movie Money'