Spor oko prošlosti 'zapalio' Dalj: Je li pogubljeni svećenik zločinac ili žrtva i što će biti s njegovo ulicom?

Miran život i suživot u Dalju uzburkala je inicijativa za promjenu ulice Josipa Astaloša. Pokrenula ju je udruga Dokumenta, a nastavio općinski vijećnik s obrazloženjem da je Astaloš bio svećenik i ustaša odgovoran za zlo počinjeno za vrijeme NDH.

"Za vrijeme toga da kažem popovanja Astaloša, pogledajte iza nas ovaj spomenik s imenima ubijenih, deportiranih u logore i sve koji nisu željeli da se pokrste", poručuje vijećnik u Općinskom vijeću Općine Erdut Dragan Nemet.

No, drugi tvrde suprotno. Kažu da je Astaloš bio žrtva režima čiju je smrtnu presudu nedavno u cijelosti poništio i Županijski sud u Osijeku.

"Mi također imamo izvore od raznih povjesničara gdje je dokazano da je čovjek uspio sačuvati jako puno stanovništva, ne samo hrvatskog nego i drugih naroda", kaže zamjenik načelnika Općine Erdut David Sušac.

Skupio 120 potpisa

Vijećnik Radničke fronte pak tvrdi da je mnogo više onoga što je Astaloš uradio loše.

"Ja sam vas četvero spasio i napravio dobro djelo, njih dvoje sam ubio, jesam li ja dobar čovjek - nisam", smatra Nemet.

Za promjenu imena ulice vijećnik Nemet prikupio je 120 potpisa mještana, na što je reagirala udruga branitelja skupivši peticijom 600 potpisa onih koji se tome protive.

"U ovakvom vremenu u kojem mi živimo mi sada trebamo razgovarati o nečemu što se desilo prije 80 godina, halo ljudi, to nije normalno, mi želimo razgovarati kako da zadržimo mlade na ovom prostoru i Srbe i Hrvate i Mađare", ističe član UHBDROE Stjepan Zorić.

Vijećnik Nemet poručuje kako želi da o promjeni imena ulice odluči većina u Općinskom vijeću: "Ja jesam za to da se ime ulice promijeni jer nosi zločinačko ime, po meni, ali tražim samo da se glasa".

Druga strana se protivi poručujući da će nakon Astaloševe - na red doći i druge ulice.

"Neće stati na tome, nego će nastaviti i željet će promijeniti i ostale ulice koje smo mi dali po hrvatskim braniteljima koji su poginuli ovdje", upozorava predsjednik UHBDROE Frano Tokić.

Mještani podijeljeni

U Dalju su oko promjene imena ulice Josipa Astaloša podijeljeni.

"Ne znam, treba uzeti u obzir mnogo stvari i ovdje većinsko stanovništvo i sve ovo što je bilo", smatra Branko iz Dalja.

Zašto ne bi ostala - pita se Vesna: "Dokazalo se na sudu da svećenik nije bio zločinac".

"Mene ne interesira, hoće li se zvati Astaloš, neka budu ljudi dobri, a kako će se ulica zvati uopće nije važno", smatra mještanka Radmila.

Načelnik Općine iz redova SDSS-a, stranke s većinom u Općinskom vijeću nije želio pred kamere, no rekao je kako se ovaj slučaj razmatra, ali se ne žele dizati i tenzije pa je zatraženo o svemu mišljenje Ministarstva pravosuđa, Državnog odvjetništva i Pučke pravobraniteljice.

Vijećnici HDZ-a najavili su pak kako neće sudjelovati u daljem radu Općinskog vijeća ako se inicijativa za promjenom imena ulice ne odbaci.