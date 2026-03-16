Bulj odgovorio Vučićevom kumu: Citirao poznatu Thompsonovu pjesmu

Sinjski gradonačelnik i Mostov saborski zastupnik Miro Bulj u ponedjeljak je reagirao na prijetnje koje mu je ranije danas uputio srbijanski ministar za javno upravljanje Darko Glišić.

Objavu koju je Bulj objavio na svojem Facebook profilu prenosimo u cijelosti:

"Mi Hrvati imamo dostojanstvo i ne mislim se valjati u blatu i smradu koji se širi iz srbijanskih tabloida, niti odgovarati Vučićevom kumu. Naime, izvjesni Glišić mi već drugi put udaljen stotinama kilometara i iz sigurnosti Srbije i režima čiji je ministar poručuje da će mi opaliti šamarčinu i naziva me 'ustaškim govedom'", započeo je Bulj.

"Važno je da normalni ljudi u Srbiji znaju kako Hrvati žele mir i suživot, ali suživot utemeljen na istini. Nažalost, s ovakvom Vučićevom Srbijom koja nije procesuirala odgovorne za ratne zločine, koja nije priznala odgovornost za agresiju, koja nije dala informacije o nestalima i koja nije platila ratnu odštetu, ozbiljan razgovor o odnosima dviju država teško je moguć. Neka oni nastave s huškanjem. Mi se u to nećemo dati uvući", dodaje Bulj.

'Čudi me hrvatska vlast'

"Nažalost, upravo su velikosrpska politika i propaganda huškale i pozivale srpsko stanovništvo na pobunu protiv vlastite države što je dovelo do strašnih zločina od Vukovara do Dubrovnika. Podsjećam da je Aleksandar Vučić u okupiranoj Glini poticao Srbe na pobunu protiv njihove Domovine i govorio da Glina nikada neće biti Hrvatska. Ali oni me ne čude. Mene čudi hrvatska vlast: Plenković, Milanović, Medved i Anušić koji s ovakvom Srbijom uopće razgovaraju kao da se ništa nije dogodilo", nastavlja gradonačelnik Sinja.

"Mene čudi Plenković, Grlić Radman i Franković koji su takvog Vučića pozivali u Dubrovnik i prostirali mu crveni tepih, kao i Kolinda koja ga je dočekivala u Zagrebu. Neću na uvrede odgovarati uvredama niti na prijetnje prijetnjama. To nije način na koji govori slobodan i dostojanstven narod. Samo ću i to ne Vučiću i njegovim glasnogovornicima nego srpskom narodu poručiti jedno: Hrvatska i hrvatski narod želi mir i nikada nikoga neće napasti, pa ni Srbiju jer kroz svoju povijest nikad nikog napali nismo niti smo imali imperijalističke i ekspanzionističke težnje. Po tome smo jedinstven narod u Europi", navodi Bulj.

"Ali ako se, ne daj Bože, ikada pripadnici vašeg naroda, vođeni i sluđeni velikosrpskom ideologijom od koje mnogi nisu odustali, odluče napasti Hrvatsku, proći će kao i 1995. godine. Džaba im svo naoružanje i tzv. 'Zagrepčanke'. Hrvatska pobjednička vojska čiji sam bio ponosni vojnik već je pokazala što znači snaga, čast i srce u obrani vlastite Domovine. A ako bude trebalo, odazvat ću se s istim zanosom i srcem kao i tada kad sam bio golobradi mladić. Sad nešto sporiji i stariji, ali sa ogromnim ratnim i pobjedničkom iskustvom. Znajte susjedi da nas Hrvate vodi onaj stih iz poznate pjesme: Ne daj na se, ne daj svoje, nemoj tuđe, prokleto je", zaključuje se u objavi.

Podsjetimo, riječ je o stihu iz pjesme "Geni kameni" Marka Perkovića Thompsona.

Što mu je rekao Glišić?

Glišić, koji je inače kumski vezan s Vučićem, ranije je u ponedjeljak gostovao na prorežimskoj Pink televiziji i Bulja nazvao "ustaškim govedom". "Ono ustaško govedo iz Sinja, kojem sam prije godinu-dvije obećao da ću mu zavaliti šljagu da mu uho zvoni kao Sinjska alka, opet se javilo kako bi vrijeđalo predsjednika Vučića", započeo je Glišić svoj monolog.

"Tom ustaškom govedu ću poručiti - nećete nas više klati, nećete nas više ubijati i nećete ovdje imati predsjednika koga vi želite postaviti, tipa Boris Tadić, koji će vam se ispričavati, tamo drndati gitarom i klečati na koljenima pred vama Hrvatima. Nego ćemo imati srpskog predsjednika koji će nas znati zaštiti. Više ustaška kama neće klati Srbe", nastavio je Glišić. Dodao je da bi volio, ako srpska delegacija ikad bude išla u Hrvatsku, biti dio iste kako bi "sreo Bulja i 'zadlanio' ga jednom preko usta".

Bila je to reakcija na poruku kojom je Bulj u nedjelju prozvao Vučića. "Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas, a plenkisti tužakaju i cvile kao odbačena štenad. Nedavno su mu u Dubrovniku pod noge prostirali crveni tapet, umjesto da mu jasno poruče: 'Mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95'!", napisao je Bulj u objavi na svojem Facebook profilu i priložio sliku u kojoj se Vučić rukuje s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.

Podsjetimo, Bulj i Glišić verbalno su se sukobili i 2024. godine. Nakon što je Bulj naveo da je Vučić huškao ljude srpske nacionalnosti na pobunu protiv Hrvatske te da je bio glavna osoba četničkom vojvodi Vojislavu Šešelju, Glišić mu je poručio: "Začepi svoja prljava usta, govedo ustaško! Ako ti padne još jednom na pamet spomenuti predsjednika moje zemlje, ima da ti zavalim šamarčinu, pa da ti zvoni ta goveđa glava kroz cijeli Sinj".

"Malo ste se zaletjeli kao i devedesetih, a svi znamo kako je završilo. Izgleda da se Vučić jako uznemirio jer sam ga nazvao pravim imenom i jasno poručio da nema razgovora dok Srbija ne doživi katarzu i djelima pokaže da se kaje zbog agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu", poručio mu je tada između ostalog Bulj.

