'K'O BIJESAN PAS' /

Bulj žestoko udario po Vučiću: 'Mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95!'

Foto: Screenshot 'Facebook'/Miro Bulj/Patrik Macek/PIXSELL

Na Facebooku je podijelio fotografiju hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića kako se rukuju, uz pjesmu Oluja pjevača Marka Perkovića Thompsona

15.3.2026.
18:15
Andrea Vlašić
Sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj oglasio se na Facebooku gdje je podijelio fotografiju hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića kako se rukuju, uz pjesmu Oluja pjevača Marka Perkovića Thompsona.

Uz fotografiju je objavio oštru poruku u kojoj je napao i Vučića i vladajuće u Hrvatskoj.

"Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas, a plenkisti tužikaju i cvile kao odbačena štenad. Nedavno su mu u Dubrovniku pod noge prostirali crveni tepih, umjesto da mu jasno poruče: 'Mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95!'", napisao je Bulj.

POGLEDAJTE VIDEO: Vučić ima vrlo moćno oružje, Klasan: 'Leti u mrtvoj zoni radara, za obranu je ekstremno težak cilj'

Miro BuljAndrej PlenkovićAleksandar VučićFacebookOluja
