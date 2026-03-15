Bulj žestoko udario po Vučiću: 'Mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95!'

Sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj oglasio se na Facebooku gdje je podijelio fotografiju hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića kako se rukuju, uz pjesmu Oluja pjevača Marka Perkovića Thompsona.

Uz fotografiju je objavio oštru poruku u kojoj je napao i Vučića i vladajuće u Hrvatskoj.

"Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas, a plenkisti tužikaju i cvile kao odbačena štenad. Nedavno su mu u Dubrovniku pod noge prostirali crveni tepih, umjesto da mu jasno poruče: 'Mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95!'", napisao je Bulj.

