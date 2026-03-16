Vučićev kum divljački napao Bulja u prijenosu uživo: 'Ovo poručujem tom ustaškom govedu'

Srbijanski ministar za javna upravljanja Darko Glišić u ponedjeljak ujutro gostovaoje na prorežimskoj Pink televiziji i žestoko izvrijeđao sinjskog gradonačelnika i Mostovog saborskog zastupnika Miru Bulja, prenosi Alo.rs.

"Ono ustaško govedo iz Sinja, kojem sam prije godinu-dvije obećao da ću mu zavaliti šljagu da mu uho zvoni kao Sinjska alka, opet se javilo kako bi vrijeđalo predsjednika (Aleksandra) Vučića", započeo je Glišić svoj monolog.

"Tom ustaškom govedu ću poručiti - nećete nas više klati, nećete nas više ubijati i nećete ovdje imati predsjednika koga vi želite postaviti, tipa Boris Tadić, koji će vam se ispričavati, tamo drndati gitarom i klečati na koljenima pred vama Hrvatima. Nego ćemo imati srpskog predsjednika koji će nas znati zaštiti. Više ustaška kama neće klati Srbe", nastavio je Glišić. Dodao je da bi volio, ako srpska delegacija ikad bude išla u Hrvatsku, biti dio iste kako bi "sreo Bulja i 'zadlanio' ga jednom preko usta".

Povijest svađa

To je inače odgovor na poruku kojom je Bulj u nedjelju prozvao Vučića. "Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas, a plenkisti tužakaju i cvile kao odbačena štenad. Nedavno su mu u Dubrovniku pod noge prostirali crveni tapet, umjesto da mu jasno poruče: 'Mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95'!", napisao je Bulj u objavi na svojem Facebook profilu i priložio sliku u kojoj se Vučić rukuje s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem.

Podsjetimo, Bulj i Glišić, koji je inače s Vučićem kumski povezan, i ranije su imali verbalni obračun. Nakon što je Bulj 2024. godine naveo da je Vučić huškao ljude srpske nacionalnosti na pobunu protiv Hrvatske te da je bio glavna osoba četničkom vojvodi Vojislavu Šešelju, Glišić mu je poručio: "Začepi svoja prljava usta, govedo ustaško! Ako ti padne još jednom na pamet spomenuti predsjednika moje zemlje, ima da ti zavalim šamarčinu, pa da ti zvoni ta goveđa glava kroz cijeli Sinj".

"Malo ste se zaletjeli kao i devedesetih, a svi znamo kako je završilo. Izgleda da se Vučić jako uznemirio jer sam ga nazvao pravim imenom i jasno poručio da nema razgovora dok Srbija ne doživi katarzu i djelima pokaže da se kaje zbog agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu", poručio mu je tada između ostalog Bulj.

Glišić je, podsjetimo, u kolovozu prošle godine doživio moždani udar tijekom prijenosa uživo na televiziji Pink.

