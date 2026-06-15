Jedna hrvatska županija uvodi brutalno pravilo: Mnoge je to živciralo, sad dolaze na svoje

Ograde koje su priječile pristup građanima na plaže pod koncesijom uskoro bi trebale otići u prošlost. Barem će tako biti u Zadarskoj županiji koja je odlučila da sve plaže moraju biti svima dostupne i potpuno besplatne.

Kada za dvije godine istekne posljednjih pet koncesija za plaže dodijeljenih po starim pravilima, u Zadarskoj županiji više neće biti niti jedne ograđene plaže na koju se ne može doći slobodno i besplatno.

"To je dobro. Koliko ja znam pomorsko dobro treba biti dostupno svim ljudima", rekao je Ivan Tarić iz Zadra.

S njim se slažu i brojni posjetitelji. "Jedna lijepa vijest, jedna lijepa gesta, ne samo mještanima Zadra, nego i nama koji tu dolazimo i boravimo iz godine u godinu. Normalno, narodu je što se kaže tih nekih novčanih naknada preko glave", rekao je Belmin Osmanbegović iz Bosne i Hercegovine.

Odluku je, na temelju novog Zakona o pomorskom dobru, donijela Zadarska županija. Dvije su koncesije produžene, ali po novim pravilima, a skraćeno je i trajanje koncesija koje su se ranije davale na deset i više godina.

"Mi smo ove godine na županijskoj skupštini donijeli već dvije odluke o produženju koncesije, ali ovoga puta koncesija na zahtjev na 5 godina, bez ograđivanja, bez naplate ulaska, a desetorostruko većim prinosom za Županiju, odnosno za državu", rekao je Josip Bilaver (HDZ), zadarski župan.

Nova pravila

Prema novim pravilima, koncesionari će umjesto lokalne samouprave brinuti o čistoći i održavanju plaže, sigurnosti i redu. Također, koncesionar koji iznajmljuje ležaljke na plaži moći će ih postaviti na maksimalno 60 posto površine. Sva ostala površina, iako pod koncesijom, mora ostati slobodna i besplatna za korištenje građanima.

"Ako netko na takvoj plaži ne želi koristiti nečiju tuđu ležaljku, bez problema može doći sa svojom ležaljkom, sa svojim ručnikom i upotrebljavat tu plažu. Mislim da je ovaj zakon jedan od najboljih primjera kojih imamo u cijeloj Europi. Svi ostali koji misle drugačije, neka odu Italiju, Grčku, neka tamo vide plaže i kako su ondje uređene", poručio je Bilaver.

Po novome, koncesionari će plaćati koncesijsku naknadu za cijelu plažu, a ne samo za onaj dio koji koriste za iznajmljivanje plažnih rekvizita ili ugostiteljsku djelatnost.

"To je potpuno ispravno, s tim se slažem 100 posto. Oni se samo malo po malo pomiču. Ja sam tu već 15 godina. Pomiču se pomiču i pomalo će doći do mora", rekao je Ilija iz Zadra.

Važnost slobodnog pristupa plažama ističu i domaći gosti. "Važno je da turisti mogu, a domaći pogotovo, da mogu koristiti cijelu plažu, a ne samo onaj djelić koji ostane kad se postave ležaljke", rekla je Vlasta iz Zagreba.

Inspekcijske službe i komunalni redari već su krenuli provjeravati pridržavaju li se koncesionari novih pravila. One koji ih se ne pridržavaju očekuju novčane kazne, ali i mogućnost gubitka koncesije.