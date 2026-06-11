Može li se najluksuznije učiniti još luksuznijim? Poznati hotel zatvoren na 18 mjeseci

Privatna plaža, osobni batler i wellness prilagođen svakom gostu. Sva ta VIP zadovoljstva privremeno su nedostupna u Dubaiju, gdje je poznati hotel Burj Al Arab zatvoren na 18 mjeseci.

Hotel je trenutačno u renovaciji i trebao bi unaprijediti ne samo tehničko stanje zgrade nego i razinu luksuza koju nudi gostima. Osim toga hotel je oštećen u nedavnim napadima.

No po svemu sudeći ova će se prilika iskoristiti za dodatna poboljšanja, pa iz Dubaija stiže poruka kako će se preuređenje iskoristiti kako bi se najluksuznije učinilo još luksuznijim.

Transformaciju hotela vodi francuski arhitekt interijera Tristan Auer (55), koji ima iskustva s ikonama poput pariškog Hôtel de Crillon. Cilj nije promijeniti izgled hotela, nego ga tehnološki i vizualno unaprijediti za cijelu generaciju.

"Ova osamnaestomjesečna obustava rada znači da se radi na razini temeljne inteligencije zgrade, a ne samo na površini“, objašnjava arhitektica Ruby Fahmi. U 56-katnoj zgradi s 202 apartmana potrebno je obnoviti klimatizaciju, dizala, električne instalacije i protupožarnu zaštitu.

Prema stručnjacima, to je prirodan razvoj. Nakon 20 do 25 godina rada u zahtjevnom morskom okruženju, materijali i tehnologije počinju se trošiti – sviđalo se to gostima ili ne.

No plan nije samo tehnička modernizacija zgrade. Unaprijedit će se i interijeri hotela te razina luksuza. Renovacija će obuhvatiti potpuno preuređenje svih apartmana, restorana i zajedničkih prostora, ali tako da ukupni stil hotela ostane nepromijenjen.

Interijeri će i dalje biti raskošni – mramor, zlatni elementi te upečatljiv dizajn i boje neće nedostajati, ali će biti dodani i novi materijali, namještaj po mjeri i najnovija tehnološka oprema.

Hotel će ostati potpuno zatvoren do iduće godine. Razlog je jasan: buka, prašina i drugi građevinski zahvati ometali bi goste koji u ovom hotelu inače plaćaju oko 5.000 dolara po noćenju. Za takvu cijenu sigurnu ne želite slušati udarce čekića tijekom masaže.

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