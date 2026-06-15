Pucnjava u gradu u kojem na SP-u igra Hrvatska: Ranjena tri policajca, napadač ubijen

U Philadelphiji, jednom od gradova domaćina Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., u kojem će nastupiti i hrvatska reprezentacija, u subotu navečer došlo je do pucnjave u kojoj su ranjena trojica policajaca, dok je napadač ubijen, javlja američki ABC Channel 10.

Policija dobila dojavu o vozilu na koje je pucano

Pucnjava se dogodila kasno navečer u gradskoj četvrti Wynnefield, oko 22:33, na raskrižju 54. i Arlington ulice. Policajci su ondje stigli nakon dojave o vozilu koje je bilo pogođeno vatrenim oružjem, javljaju američki mediji.

Policijski povjerenik Kevin Bethel rekao je da su policajci po dolasku zatekli 57-godišnjeg muškarca, koji se potom sukobio s njima. Tijekom pokušaja privođenja situacija je eskalirala.

Kada su policajci stigli, počeli su pretraživati područje u potrazi za dokazima te su pronašli crni Cadillac koji je bio pogođen hicima, priopćila je policija.

Dok su policajci istraživali mjesto zločina, području je prišao muškarac koji je u međuvremenu identificiran kao 57-godišnji Eric Franks. Započeo je komunikaciju s policajcima, koja je eskalirala u sukob, navela je policija.

Muškarac izvadio vatreno oružje

"Policijski službenici neko su vrijeme pokušavali Franksu objasniti situaciju u vezi s uspostavljanjem mjesta zločina, a tada je Franks postajao sve uznemireniji”, navela je policija u priopćenju objavljenom u nedjelju.

Prema preliminarnim informacijama, temeljenima na izjavama svjedoka, snimkama nadzornih kamera i dosad pregledanim snimkama policijskih kamera, muškarac je tijekom susreta izvadio vatreno oružje. Policajci su mu više puta naredili da to ne čini, no Eric Franks je potom zapucao izravno prema njima.

"Policija je priopćila da je Franks tijekom sukoba najprije objema rukama odgurnuo jednog od policajaca, nakon čega su ga dvojica policajaca pokušala privesti. Tada je Franks izvukao vatreno oružje. Policajci su mu potom naredili da odloži oružje, no on je umjesto toga otvorio vatru na četvoricu policajaca", stoji u tekstu web izdanja ABC Channel 10.

Sva četvorica policajaca uzvratila su vatru, a trojica su ranjena, rekao je Bethel. Muškarac je ubijen na mjestu događaja.

U pucnjavi su ranjena trojica policajaca. Jedan je pogođen u lice, drugi u kuk, a treći u nogu. Sva trojica prevezena su u bolnicu i od nedjelje ujutro nalaze se u stabilnom stanju.

Policajci uzvratili vatru

Policija je objavila da su među ranjenima 39-godišnji narednik s osam godina službe, 30-godišnji policajac sa sedam godina staža te 43-godišnji policajac s jednom godinom službe. U incidentu je sudjelovao i četvrti policajac, 21-godišnjak, koji nije ozlijeđen.

Trojica ranjenih policajaca uzvratila su vatru. Franks je pogođen u prsa i nogu te je prevezen u bolnicu, gdje je proglašen mrtvim.

Istražitelji su na mjestu događaja pronašli gotovo 50 balističkih tragova, kao i pištolj kalibra 9 mm koji je, prema navodima policije, bio u Franksovu posjedu.

Obiteljski prijatelji kazali su da je takvo ponašanje bilo potpuno neuobičajeno za Franksa. Naveli su da je bio umirovljeni vatrogasac s 19 godina staža te veteran američkih marinaca.

Philadelphia će tijekom Svjetskog prvenstva ugostiti šest utakmica, među kojima je i susret Hrvatske i Gane, zakazan za 27. lipnja. Pucnjava se dogodila na sjeveru grada, oko 15 kilometara od stadiona Lincoln Financial Field.

Hrvatska nogometna reprezentacija igra svoju treću utakmicu u skupini L na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Philadelphiji protiv Gane. Susret je na rasporedu 27. lipnja 2026. u 23:00 po našem vremenu.