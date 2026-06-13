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Pogledajte kako izgleda nevrijeme u Alexandriji gdje se nalazi kamp hrvatske reprezentacije

Hrvatska nogometna reprezentacija u svom kampu u Alexandriji, Virginia, bori se s ekstremnim vremenskim uvjetima uoči Svjetskog prvenstva.

Snažna grmljavinska oluja s vjetrom do 96 km/h poharala je područje i uzrokovala nestanak struje za tisuće stanovnika. Uz nesnosnu vlagu, najveći problem Dalićevom stožeru je lokalni propis koji nalaže prekid treninga na 30 minuta ako munja udari unutar deset kilometara.

Zbog čestih oluja, to pravilo ozbiljno ugrožava kontinuitet priprema. Unatoč svemu, Vatreni se prilagođavaju i gledaju prema prvoj utakmici s Engleskom.

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13.6.2026.
20:18
Sportski.net
Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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