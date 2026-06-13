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NO SCOTLAND, NO PARTY /

Škotski navijači opet su u elementu! Pogledajte kakvu su ludnicu napravili u Bostonu

Škotski navijači opet su u elementu! Pogledajte kakvu su ludnicu napravili u Bostonu
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Foto: Andrew Milligan/PA Images/Profimedia

Škotski navijači nadaleko su poznati po svojim nastupima na velikim natjecanjima

13.6.2026.
18:34
Sportski.net
Andrew Milligan/PA Images/Profimedia
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Treći natjecateljski dan na Svjetskom prvenstvu prvi je pravi dan, možemo tako reći jer otvaranju su gotova i sada imamo četiri utakmice po danu. 

Jedna od njih je Škotska - Haiti koji igraju u Bostonu u tri sata ujutro po hrvatskom vremenu. Škotski navijači nadaleko su poznati po svojim nastupima na velikim natjecanjima. I ovoga puta su preplavili Boston i rade atmosferu u gradu od jutarnjih sati. Brojni videi kruže društvenim mrežama u kojima se Škoti odlično zabavljaju, pjevaju, piju, sviraju gajde i druže se s lokalnim stanovništvom.

 

 

Popularni Tartan Army čak je zakupio i jedan party-brod u bostonskoj luci na kojem se pije i navija od 11 sati ujutro, deset sati prije utakmice. Nadamo se samo da se neće previše umoriti do same utakmice jer ovom prvenstvu je potrebna dobra atmosfera na stadionima. 

 

 

Škotska i Haiti neće otvoriti skupinu C jer će tri sata prije njih igrati Maroko i Brazil u jednom od derbija prvoga kruga. Oni će u ponoć po našem vremenu igrati u East Rutherfordu na stadionu New York/New Jersey.

škotska Nogometna ReprezentacijaTartan ArmyBostonSvjetsko Prvenstvo 2026.
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