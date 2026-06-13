Škotski navijači opet su u elementu! Pogledajte kakvu su ludnicu napravili u Bostonu

Treći natjecateljski dan na Svjetskom prvenstvu prvi je pravi dan, možemo tako reći jer otvaranju su gotova i sada imamo četiri utakmice po danu.

Jedna od njih je Škotska - Haiti koji igraju u Bostonu u tri sata ujutro po hrvatskom vremenu. Škotski navijači nadaleko su poznati po svojim nastupima na velikim natjecanjima. I ovoga puta su preplavili Boston i rade atmosferu u gradu od jutarnjih sati. Brojni videi kruže društvenim mrežama u kojima se Škoti odlično zabavljaju, pjevaju, piju, sviraju gajde i druže se s lokalnim stanovništvom.

🎵 "We've got McGinn, super John McGinn!"



Scotland fans in full voice, ready for their World Cup opener! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/3hSfKAN3oh — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) June 13, 2026

Popularni Tartan Army čak je zakupio i jedan party-brod u bostonskoj luci na kojem se pije i navija od 11 sati ujutro, deset sati prije utakmice. Nadamo se samo da se neće previše umoriti do same utakmice jer ovom prvenstvu je potrebna dobra atmosfera na stadionima.

The Tartan Army boat party is in full voice and full pints at 11am in Boston Harbour 😂🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🚢#Scotland #WorldCup #FWC26 #TartanArmy pic.twitter.com/I3QLaKwSRy — Callum Bell (@Calbell0) June 13, 2026

Škotska i Haiti neće otvoriti skupinu C jer će tri sata prije njih igrati Maroko i Brazil u jednom od derbija prvoga kruga. Oni će u ponoć po našem vremenu igrati u East Rutherfordu na stadionu New York/New Jersey.