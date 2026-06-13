Danas je sv. Ante, tisuće ga slave. Gospođa Nada: 'Što god sam ga zamolila, sve mi je uslišio'

'SVETAC CIJELOG SVIJETA' /

Tisuće vjernika slavi svetog Antuna, jednog od najštovanijih svetaca katoličke Crkve. U Baziliku svetog Antuna na Svetom Duhu u Zagrebu, vjernici i hodočasnici pristižu od jutra, a cijelog dana, svakih sat i pol minuta služe se svete mise.

Vrhunac proslave tek slijedi večeras, uz blagoslov djece i ljiljana i središnju misu. U samostanskom vrtu tijekom cijelog dana priprema se i hrana za hodočasnike, a sav prihod namijenjen je radu Pučke kuhinje koja svakodnevno osigurava više od 500 toplih obroka.