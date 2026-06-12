Na jedan dan stali radovi u najstarijoj zagrebačkoj bazilici: 'To mi je drugi dom'

Na jedan dan, najstarija zagrebačka Bazilika Presvetoga Srca Isusova, poznatija kao Palma, na svetkovinu svoga zaštitnika ponovno je otvorila vrata vjernicima.

Teško je uništena u potresu 2020., od kada traje i njezina obnova pa su građani jedva dočekali ponovno ući u jedan od simbola Zagreba. U ovoj je bazilici ministrantica i aktivna članica bila jedina žrtva zagrebačkog potresa - 15-godišnja Anamarija Carević. Po njoj je nazvana zaklada koja prikuplja novac za obnovu bazilike.

"Pa Bazilika mi znači sve, to je srce koje ljubi sve ljude. Dolazim već jako dugo u ovu baziliku i to mi je drugi dom", rekla je Mirjana.

Mjesto je ovo uz koje mnogi Zagrepčani vežu ona najljepša sjećanja.

"Upoznali smo se ovdje kao studenti osamdesetih godina, bili smo studenti u zajednici patera Izidora Jedvaja, nakon tog, '86. smo se vjenčali isto u Bazilici i prati nas cijeli život utoliko što je i naš sin postao isusovac", rekla je Anita.

Radovi stali na jedan dan

Nakon teškog oštećenja u zagrebačkom potresu 2020. godine, crkva je šest godina kasnije i dalje u obnovi. No, radovi su stali na jedan dan.

"Budući da je danas svetkovina Presvetog Srca Isusova, s bazilikom smo već do toga došli da možemo koristiti baziliku pa smo onda odlučili da sve mise danas proslavimo u bazilici", rekao je Damir Kočiš, rektor Bazilike Presvetog Srca Isusova i direktor obnove.

Sveukupno su održali osam misnih slavlja koja su privukla tisuće građana.

"Veselje, puno srce, puno ljubavi kad se vide ljudi tako radosni, puni duha", rekao je Ilija.

Molitve slali i putem interneta

Mislilo se i na one koji uživo nisu mogli doći pa su vjernici molitve slali i internetom.

"To je evo predivno da svatko može biti, tko želi, uključen sa svojim nakanama i sa svojim molitvama koje želi uputiti svojem Gospodinu", rekao je Stipo Balatinac, župnik Župe Presvetog Srca Isusova.

Ipak, svi jedva čekaju da se obnova privede kraju pa da se misna slavlja trajno vrate u baziliku. A uskoro bi i mogla.

"Mi se nadamo da ćemo negdje do sredine 12. mjeseca završiti s najužim restauratorskim radovima i s postavljanjem orgulja, tako da bi negdje od sredine 12. mjeseca konstantno imali baziliku u funkciji", rekao je Kočiš.

Bazilika sljedeće godine slavi 125 godina od svojeg blagoslova pa se nadamo da će ovu veliku obljetnicu vjernici moći proslaviti u svojoj nikad ljepšoj Palmi.