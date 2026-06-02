Molitva besplatna, ali razgledavanje će se naplaćivati! I nije jeftino...

Kölnska katedrala od srpnja će početi turistima naplaćivati ulaz 12 eura, priopćila je u utorak ta kultna znamenitost u zapadnoj Njemačkoj. Katedrala je objavila da će se prihod od nove naknade namijeniti održavanju crkve. Radi se o zdanju s dva tornja koje datira iz 13. stoljeća.

Ulaz u gotičku katedralu trenutačno je besplatan, ali se naknada od osam eura naplaćuje onima koji žele popeti se na jedan od tornjeva. Oni koji se dolaze pomoliti i ulaze na sjeverna vrata ostat će oslobođeni plaćanja ulaznice, prema katedrali.

Katolička katedrala u središtu Kölna, smještena tik uz rijeku Rajnu i glavni željeznički kolodvor, jedna je od najposjećenijih znamenitosti u Njemačkoj, a svake godine privlači šest milijuna posjetitelja.