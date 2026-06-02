KULTNA ZNAMENITOST /

Molitva besplatna, ali razgledavanje će se naplaćivati! I nije jeftino...

Molitva besplatna, ali razgledavanje će se naplaćivati! I nije jeftino...
Foto: Rene Traut/imago stock&people/Profimedia

Ulaz u gotičku katedralu trenutačno je besplatan, ali se naknada od osam eura naplaćuje onima koji žele popeti se na jedan od tornjeva

2.6.2026.
13:26
Hina
Rene Traut/imago stock&people/Profimedia
Kölnska katedrala od srpnja će početi turistima naplaćivati ulaz 12 eura, priopćila je u utorak ta kultna znamenitost u zapadnoj Njemačkoj. Katedrala je objavila da će se prihod od nove naknade namijeniti održavanju crkve. Radi se o zdanju s dva tornja koje datira iz 13. stoljeća.

Ulaz u gotičku katedralu trenutačno je besplatan, ali se naknada od osam eura naplaćuje onima koji žele popeti se na jedan od tornjeva. Oni koji se dolaze pomoliti i ulaze na sjeverna vrata ostat će oslobođeni plaćanja ulaznice, prema katedrali.

Katolička katedrala u središtu Kölna, smještena tik uz rijeku Rajnu i glavni željeznički kolodvor, jedna je od najposjećenijih znamenitosti u Njemačkoj, a svake godine privlači šest milijuna posjetitelja.

KatedralaKölnNjemačkaNaplataUlaznice
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
