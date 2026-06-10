Završen toranj najpoznatije nedovršene crkve na svijetu: Počeli je graditi prije postojanja auta!

NESTVARTNO U BARCELONI /

Veliki i važan dan bio je u srijedu za Španjolsku! Završen je središnji toranj, sada i službeno najviše crkve na svijetu – bazilike Sagrada Familia.

Godišnje je posjeti gotovo pet milijuna ljudi. Kada je počela gradnja ove nevjerojatne građevine, nisu postojali ni automobili, ni avioni, ni računala. Čak ni radio. Danas, 144 godine kasnije, svijet se promijenio na milijun načina, a ona još nije do kraja gotova. Toranj Isusa Krista, visok 172 i pol metra, blagoslovit će i sam Papa..

Počasna konzulica Republike Hrvatske u Barceloni Ivana Herak kaže: „Mislim da izuzetno znači za čitavu Kraljevinu Španjolsku. Mislim da su Katalonci izuzetno ponosni što se Sagrada Familia nalazi u Barceloni. Bilo je izuzetno puno arhitekata tijekom svih ovih godina koliko se gradila, tako da mislim da je ona ponos svih onih koji žive u Španjolskoj, a pogotovo ljudi iz Barcelone.“

Najpoznatiji od njih je čuveni Antoni Gaudí. Prije točno stotinu godina pokopan je u bazilici kojoj je posvetio svoj život.

Sagrada Familia, odnosno Bazilika Svete Obitelji, druga je najposjećenija crkva u Europi, odmah iza Bazilike svetog Petra u Vatikanu.

Više pogledajte u prilogu.