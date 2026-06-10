Nakon 50 godina okupili se Pero i Draga iz Vlaka u snijegu, a javio se i Ljuban!

Točno pedeset godina prošlo je od premijere kultnog hrvatskog filma Vlak u snijegu.

Velika proslava pedesete obljetnice održava se na željezničkom kolodvoru u Bjelovaru, gradu u kojem je film imao i svoju premijeru.

Kultni hrvatski film iz 1976., snimljen prema romanu Mate Lovraka, prikazivan je u više od 30 zemalja. Njegova priča o prijateljstvu, slozi i zajedništvu ni danas ne gubi na snazi.

Na proslavu u Bjelovar stigla su i neka od poznatih lica filma. S publikom se družila Gordana Ingrid Subotićanc, filmska Draga, i Željko Malčić, koji je utjelovio Peru.

"Prva je upravo ta međugeneracijska solidarnost, povezivanje generacija. To mislim da je prva poruka, a zatim i sve one vrijednosti o kojima govori film – o djeci koja misle i koja mogu pronaći rješenja, o zajedništvu i o tome da neprilike iznjedre iz svakoga od nas snagu za koju možda nismo ni svjesni da je imamo te one pozitivne vrijednosti koje nas uvijek osnaže da idemo dalje i razvijamo se, i osobno i kao društvo", rekla nam je ravnateljica Kulturnog centra Mato Lovrak Zvjezdana Galkowski.

Inače, Mato Lovrak upravo je u Bjelovaru završio gimnaziju.

I stari i mladi vole film

A što danas kažu dječaci i djevojčice koji su osvojili publiku u kultnom filmu?

Gordana Ingrid Subotićanc, filmska Draga, u razgovoru za RTL Danas kaže: "Svakako je jako lijepo vidjeti da je film zanimljiv i nakon 50 godina nekim drugim generacijama. Posebno smo ponosni na ono što smo napravili jer vidimo da i stari i mladi imaju interes za to."

Kaže da film živi već 50 godina zato što šalje veliku poruku da su zajedništvo i dobrota ključ uspjeha. Videovezom se u Bjelovaru javio i Ljuban, a Pero (Željko Malčić) kaže da se i danas čuju.

"Ljuban je jedan krasan čovjek. I danas se ponekad čujemo, koliko mu to njegove obveze dopuštaju. On se nastavio baviti glumom, mi smo imali neka druga zanimanja. Ja sam po profesiji bio policajac, sada sam u mirovini, ali i dalje se čujemo", rekao je Željko Malčić.

Kaže da ga djeca na ulici danas možda i ne prepoznaju, ali stariji ga prepoznaju.

"Nakon ovakvih događanja normalno je da me mjesec dana po gradu zovu Pero. Taj nadimak ostao mi je cijeli život. Kad netko vikne 'Pero', ja se automatski okrenem. Film me obilježio za cijeli život", rekao je.

Draga, Gordana Ingrid Subotićanc, kaže da joj je isto.

"Drago mi je vidjeti kakva sam bila nekada i vratiti se u djetinjstvo koje više ne možeš ponovno proživjeti. Djeca nas i danas prepoznaju kada dođemo u školu i uvijek imaju zanimljiva pitanja za nas. I dalje smo im zanimljivi, bez obzira na to što smo puno stariji nego kada smo snimali film."