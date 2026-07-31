Ovome se nisu nadali: Zemlji koja je mladima zabranila društvene mreže stigli prvi rezultati

NOSI OZBILJNE POSLJEDICE /
Stručnjaci upozoravaju na trend koji osvaja svijet: 'To nije dodatak prehrani niti vitamin'
Sigurno ste čuli kako je Australija zabranila društvene mreže mlađima od 16 godina, a sada su stigli i prvi rezultati.
Pokazuju kako zakon nije dovoljan jer 80 posto tinejdžera i dalje koristi društvene mreže!
"Nije da Australija nije u tome uspjela, nego su te društvene mreže te koje nisu poštivale dogovor tj. zakonom predviđene odredbe i sankcije tako da su oni ti koji nisu uklonili profile mlađih od 16 godina s društvenih mreža", navodi Katarina Blažina Mukavec iz Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu.
To potvrđuje i istraživanje. Polovica djece rekla je da ih platforme uopće nisu tražile potvrdu dobi. No, čak i kada ona postoji, ima načina da se zaobiđe.
Više doznajte u našem prilogu.