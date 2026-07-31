Ovome se nisu nadali: Zemlji koja je mladima zabranila društvene mreže stigli prvi rezultati

ŠTO ĆE SADA? /

Sigurno ste čuli kako je Australija zabranila društvene mreže mlađima od 16 godina, a sada su stigli i prvi rezultati.

Pokazuju kako zakon nije dovoljan jer 80 posto tinejdžera i dalje koristi društvene mreže!

Istraživanje - Platforme uopće nisu tražile potvrdu dobi

"Nije da Australija nije u tome uspjela, nego su te društvene mreže te koje nisu poštivale dogovor tj. zakonom predviđene odredbe i sankcije tako da su oni ti koji nisu uklonili profile mlađih od 16 godina s društvenih mreža", navodi Katarina Blažina Mukavec iz Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu.

To potvrđuje i istraživanje. Polovica djece rekla je da ih platforme uopće nisu tražile potvrdu dobi. No, čak i kada ona postoji, ima načina da se zaobiđe.

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