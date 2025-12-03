Australija zabranjuje mreže mlađima od 16, slažu li se Hrvati s tim? 'Nije kriv mobitel, već roditelji'

Mlađima od 16 godina u Australiji preostalo je još samo tjedan dana za pristup Instagramu, Facebooku i Tik-Toku. Već iduće srijede Australija će postati prva zemlja na svijetu koja će mladima zabraniti društvene mreže.

Iako još nije do kraja jasno kako će proći primjena novog zakona, od njega ne odustaju zbog brige za mentalno zdravlje mladih.

'Nije kriv mobitel'

U našoj redovnoj rubrici pitali smo i Vas "Treba li zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina?" Evo nekoliko vaših odgovora:

Ivana Matas smatra da su društvene mreže prevelik teret za djecu.

“Treba. Mislim da prijevremeno korištenje društvenih mreža utječe na zdravlje i sigurnost djece te postaje sve veći globalni problem.”

Nives Pavić ističe da zabrana nije rješenje te da se tehnološki napredak ne može zaustaviti.

“Ne. I mi smo bili na internetu s 14 i 16 godina. Treba samo znati odgojiti djecu da se zna što se smije, a što ne na internetu jer internet ima i pozitivne stvari, a ne samo negativne"

Marina Katalinić naglašava da se problem često prebacuje na tehnologiju

“Nije kriv mobitel, nego roditelji koji su na mobitelu.”