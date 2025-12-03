Treba li u Hrvatskoj zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina?

Za točno tjedan dana Australija će postati prva zemlja na svijetu koja će zabraniti društvene mjere za sve mlađe od 16 godine. Iako se svi pitaju kako će proći primjena novog zakona - Australci misle itekako ozbiljno.

Kazne neće plaćati roditelji i korisnici već tehnološke kompanije koje već počinju s upozorenjima. Pa su tako svi Australci mlađi od 16 godina na Instagramu primili poruku da uskoro slijedi deaktivacija. Meta, koja je vlasnica i Facebooka - od sutra počinje gasiti račune tinejdžerima kako bi do 10. prosinca bili spremni za početak primjene najstrožeg zakona na svijetu kada je u pitanju korištenje društvenih mreža.

"Za tjedan dana Australija će postati prva zemlja na svijetu koja će osobama mlađim od 16 godina zabraniti račune na društvenim mrežama. Jednim zakonom možemo zaštititi generaciju Alfa od uvlačenja u čistilište, gdje vrebaju predatorski algoritama koje je čovjek koji ih je stvorio opisao kao 'bihevioralni kokain'. Tinejdžerska ovisnost nije slučajna, ona je dizajnirana. I 10. prosinca pojavit će se simptomi odvikavanja. Tinejdžeri će biti uzrujani, neki će se boriti da se vrate, neki će uspjeti pronaći put do tehnologije i zadržati svoje račune. Ali iskreno vjerujem da će kratkoročna nelagoda biti vrijedna dugoročnih koristi", kazala je Anika Wells, australska ministrica komunikacija.

A Hrvatska?

